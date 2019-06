És l'hora de repartir el pastís

En un mes hem tingut que acudir dues vegades a dipositar les paperetes dins les urnes. Ara ha arribat l'hora de repartir el pastís electoral, allà on cap llista ha recollit un nombre suficient de vots per poder governar amb tranquilitat i majoria absoluta les campanes estan trucant a boda, a pacte i a oblidar les diferencies i els atacs que, de vegades, s'han llençat a la cara en plena lluita electoral els diversos actors d'això que en diuen la gran festa de la democràcia, i que tan sols es el compliment d'un deure cívic, el de triar, generalment per un cuatrieni, aquells que duran endavant la direcció d'alguns dels estaments de poder que configuren una part important de l'institució de l'Estat.

Vostés han votat, jo he votat, cadascú hem dipositat el vot en una papereta encapçalada per les segles d'un partit, i ho hem fet amb l'esperança que la nostra opció guanyés la cursa electoral i pugués dur endavant el programa polític amb el que ens havien seduit. Però després de les votacions els electors ja no tenim cap força, de manera inmediata, davant els partits, i son ells, dirigits per allò que en diuen «el aparato», que no es altra cosa que una direcció que, moltes vegades, está allà per defensar la seva poltrona. I el vot de vostés i el meu els serviran de moneda de canvi per arribar als llocs més alts del comandament. Perquè moltes vegades no es el resultat d'els nostres vots i el desig dels partits el que arribarà a rams de beneir, factors externs, com el gran capital, els amos dels diners, seran els que donaran el visiplau a les diverses liaisons postelectorals.

A Madrid la nit electoral Manuela Carmena, malgrat haver guanyat les eleccions, semblava disposada a tirar la tovallola front la suma de vots de la dreta extrema i l'extrema dreta, que ja es veien triomfadors repetint els pactes d'Andalusia, encara que aquesta vegada els ultres de VOX demanaven més protagonisme i no volien ser la xica dels encarrecs, ara ja demanen un bon lloc a taula i poder decidir. I aquí es on entren en escena els factors externs dels que els parlava, i ja han començat moviments perquè C's estiga a la vora voreta del PSOE tant en l'alcaldia com en la Comunitat. Els diners volen tranquilitat, no VOX.

I a Barcelona, on Colau era l'objectiu a batre per part de les forces benpensants i els factotums exogens, la victoria de Maragall ha convertit Ada en la fada madrina dels que no la volien, i estan festejant-la, i, fins i tot Valls ofereix gratis et amore tres dels seus vots perquè junt amb Collboni, del PSOE, puga destronar al vencedor Maragall. La por a un alcalde independentista, que ve del PSOE i que ja sap com se les gasten en aquella casa, ha tornat a posar en vigor als que prefereixen «una España antes roja que rota». Les converses continuen, i tal vegada Maragall es quede amb la mel del triomf a la boca i sense la vara d'alcalde. Per davant hi ha un contuberni d'Estat amb interesos diversos.

A la ciutat de València, afortunadament, i per la mínima, Joan Ribó podrà continuar com alcalde malgrat que, pel que sembla, al PSOE algú s'ha molestat per pures questions protocolaries. Tranquilitat i valium, que la legislatura es llarga, i, a més a més, el govern municipal no ho tindrà fàcil amb l'arribada de l'extrema dreta a l'Ajuntament. Ara el que cal es que el polítics prioritzen els interesos de les ciutats abans que els de partit.