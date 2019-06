Para qué gobernar

No puedo dejar de recordar la escena de una serie muy conocida en la cual todos se sientan en semicírculo para comentar que tienen que elegir a un «rey» porque se quedaron sin él. Ese momento se asemeja al de ahora, en donde unos y otros próximamente serán postulados o se postularán por una de las fuerzas políticas participantes. Aunque sabemos que hemos de centrarnos en el qué y en el cómo gobernar, parece que preocupe más el quién, y ésta no es la vía que nos permitirá desarrollar las políticas de rescate ciudadano del tripartito del Botànic. ¿Qué importa el quién si luego no se hace lo prometido? Mientras todo eso pasa la vida sigue para nuestro pueblo, cada minuto que pasa cuenta porque tenemos a personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que viven la desigualdad€ esos minutos duelen en sus vidas.

No podemos obviar el mensaje que nos lanza los alrededores del Botànic, allí en la periferia existe un campamento de personas sin hogar con sus tiendas de campaña, y esto ocurre en València, en pleno centro de la ciudad y no podemos mirar hacia otro lado. Decía Virginia Wolf que para escribir un libro se necesitan dos cosas: una habitación propia y dinero suficiente. Somos conscientes de que una trabajadora de la mal llamada «economía colaborativa» que cobra por la entrega de un pedido, arriesgando su vida, unos 4,5 euros no podrá nunca emanciparse€ y sin una habitación propia una no puede construir un proyecto vital ilusionante, cargado de futuro y expectativas. Esta es la situación de la mayoría de trabajadoras y trabajadores, que son quienes más padecen los males acaecidos por un modelo económico que guste o no necesita de la pobreza, sea relativa o absoluta, para aumentar su riqueza, esa riqueza que enriquece, sólo, a unos pocos.

Mientras en el día a día ningunean que tenemos 42 diputados y diputadas que aportarán toda su fuerza para que haya un gobierno que cuente con Unidas Podemos, que está trabajando en el qué y el cómo, un equipo capaz y solvente que lo ha mostrado con medidas como la subida del salario mínimo a 900 euros. El trabajo hecho hasta ahora es un incentivo para la Comunitat que permitirá proseguir con el «sí se puede» y el cumplimiento de nuestros objetivos: que desde las instituciones se respeten los derechos humanos, civiles y sociales.

Pensamos que las cosas se cambian más rápido gobernando, y es por eso que os cuento que cada minuto de precariedad es dolor, resignación y debilitamiento del ánimo de nuestro pueblo, y que no nos podemos permitir otra posición. Por esta razón desde Unides Podem no cejaremos en el empeño por aplicar nuestro programa de cambio y priorizaremos el acceso a la vivienda, sobre todo, de personas en riesgo de exclusión social, la emancipación juvenil y la cobertura a mujeres supervivientes de la violencia machista, la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años, la reversión de la sanidad privatizada en prestación pública, la regeneración democrática, empezando por el cuestionamiento del papel de las diputaciones provinciales y la necesidad de cesión de competencias -y recursos económicos- hacia los ayuntamientos (o estructuras comarcales).

La viviendas sociales y accesibles han de crecer, por eso, creemos que el 30% de las viviendas de nueva construcción ha de ir al parque público de vivienda. Por otro lado, la burbuja de alquiler hay que pincharla, se ha de fijar unos precios máximos por municipios y zonas siendo límites asumibles por las rentas de las familias o personas, teniendo en cuenta si quienes alquilan son particulares o grandes tenedores. Y, por último, un gobierno que protege a la gente es aquel que no permite bajo ningún concepto las situaciones de acoso inmobiliario.

Queremos que se cumpla la Constitución y su artículo 47, y nos dirán que no se puede y contestaremos que sí se puede. Y al sector inmobiliario hay que llevarlo al terreno del cumplimiento de los derechos humanos, y por tanto se les pide que respete el mandato surgido de las urnas. Tenemos que dialogar para posibilitar el entendimiento.

Deseamos que se conforme un gobierno valenciano que demuestre que le importa el pueblo a través de los presupuestos, asignando y priorizando las políticas que de verdad erradican la desigualdad y mejoran la vida de la gente y las familias, de los colectivos en lucha, de todos y todas. Tenemos un sueño€ algún día habrá una manifestación que será festiva porque aplaudirán a un gobierno que está -por fin- por y para la gente.