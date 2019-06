El viatge del papa a Romania

Durant el viatge apostòlic a Romania, del 31 de maig al 2 de juny, el papa Francesc ens ha mostrat, amb gestos i amb paraules, una Església samaritana que ha de ser hospital de campanya per a tots els qui porten tantes i tantes ferides al cor. El papa, sempre proper a la gent, ens ha recordat, una vegada més, la importància de la misericòrdia i de la comunió.

Així al santuari marià de Sumuleu-Ciuc, el papa ens ha exhortat a caminar junts, "deixant que l'Esperit siga el llevat que ho impregne tot i regale als nostres pobles l'alegria de la salvació". El papa ens ha demanat que ens esforcem per "teixir junts el futur", en el context de l'Església com a "hospital de campanya". I per això ens ha exhortat a "transformar vells i actuals rancors i desconfiances, en noves oportunitats per a la comunió". En el nostre camí de fe, es tracta de "desinstal·lar-nos de les nostres comoditats i seguretats", per tal d'anar "a la recerca d'una nova terra que el Senyor ens vol regalar".

En l'homilia de l'Eucaristia en la qual papa va beatificar set bisbes grec-catòlics assassinats per la dictadura comunista, Francesc ens demanava que "siguem testimonis de llibertat, tot fent prevaldre la fraternitat i el diàleg, davant les divisions".

El papa també va demanar perdó al poble gitano, "en nom de l'Església, al Senyor i a vosaltres, per la discriminació o el maltractament que heu patit". El papa reconeixia que "no sempre hem estat capaços de reconèixer-vos, de valorar-vos i defensar-vos en la vostra singularitat". El papa, com ha dit altres vegades, ha presentat l'Església com "un lloc de trobament", no d'exclusió o de condemna. Per això ha defensat que "l'Evangeli de l'alegria es transmet en l'alegria de l'encontre, i de saber que tenim un Pare que ens estima". El papa reconeixia davant el poble gitano, la discriminació que han patit: "Vos hem discriminat, maltractat o mirat de forma equivocada, amb la mirada de Caín i no amb la d'Abel". I és que "la indiferència és la que alimenta els prejudicis i fomenta el rancor". Per això el papa ens ha encoratjat a no tindre por, "a compartir" i a ser artesans de "solidaritat i d'hospitalitat".

En la roda de premsa que el papa va fer durant el viatge de retorn a Roma, Francesc va insistir en la importància de la comunió: "Caminem junts tenint sempre aquesta idea: l'ecumenisme no és arribar al final del partit. L'ecumenisme es fa caminant junts, pregant junts", ja que així arribarem a "l'ecumenisme de la pregària", tant important per fer possible la plena comunió. I per això expressà el seu desig a viure "la relació de la mà estesa quan hi ha conflictes". Es tracta de tindre "sempre la mà estesa" per així escoltar-nos mútuament. El papa ens recordà l'ecumenisme de la sang, present en tots aquells cristians (catòlics, ortodoxos o anglicans), que han donat la seua vida per Jesucrist. I és que quan els màrtirs vessen la seua sang pel Crist, ningú no es pregunta si són catòlics, ortodoxos o anglicans, ja que tots ells, per aquest ecumenisme de la sang, ja fan present la unitat i la comunió de tots els deixebles de Jesús.

Una vegada més, ara a Romania, el papa Francesc ens ha exhortat a viure l'Evangeli amb alegria, per així fer present a l'Església, la misericòrdia i l'amor de Déu. El papa ens ha cridat a viure amb autenticitat, allunyant de nosaltres les mentides, la mediocritat i la covardia.