Seguim, seguirem

STEPV ha celebrat el seu XIII Congrés durant els dies 7, 8 i 9 de juny a Alcossebre (Baix Maestrat) en el qual 200 persones, entre delegades i delegats i persones convidades, han participat activament en les seues discussions per fer balanç del treball realitzat durant els darrers quatre anys, debatre sobre el sistema educatiu valencià, des de l'Educació Infantil fins la Universitat, acordar les línies programàtiques per al futur, donar respostes organitzatives als nous reptes que planteja l'educació, el sindicalisme i la societat del segle XXI i triar les persones que formen part dels seus òrgans.

El XIII Congrés s'ha fet quaranta anys després del primer Congrés de la Federació de Sindicats de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, que va agrupar els sindicats STE de Castelló, STE d'Alacant i SATE de València, i que va tindre lloc a Elx (Baix Vinalopó). El Baix Maestrat i el Baix Vinalopó són comarques referents de la nostra història sindical en celebrar-se el primer i el darrer congrés del sindicalisme autònom i assembleari a l'ensenyament, com ara també les ciutats de Morella, Castelló, Elda, Alboraia, València, Alacant o Guardamar del Segura on s'han realitzat uns altres congressos. No és un fet casual que els nostres congressos, les escoles sindicals, els consells nacionals, etc. es facen arreu de les nostres comarques en tindre, com a organització, una ferma voluntat de vertebrar i cohesionar el nostre País.

El Congrés ha tingut intensitat i vehemència en els debats, una de les nostres característiques innates, però els resultats han estat molt satisfactoris per tothom. L'informe del Secretariat Nacional es va aprovar pel 73 % de les delegades i delegats, la ponència de Política Sindical per unanimitat i el nou SN va ser triat pel 87%. Uns resultats que mostren l'alt grau de consens, unitat i cohesió de l'STEPV.

En els documents aprovats es marquen les línies de treball per la propera legislatura que són: apostar decididament per avançar en el model d'escola pública, valenciana, laica, inclusiva, coeducativa i democràtica; millorar els condicions laborals de les treballadores i treballadors de l'ensenyament de totes les etapes educatives, categories i situacions administratives, del personal d'administració i serveis, del personal docent i investigador, del funcionariat de carrera, en pràctiques o interí, del personal investigador en formació, professorat associat, ajudant doctor i tot aquell per pateix les conseqüències de la precarització a l'ensenyament valencià; obrir els processos de negociació de noves lleis educatives que deixen enrere la LOMQE i la LOM-LOU per superar les imposicions que es van produir durant els governs conservadors a Madrid i València; impulsar les mesures necessàries per millorar el sistema educatiu per garantir la seua qualitat, equitat, igualtat i gratuïtat; impulsar la normalització de l'ús del valencià com a llengua vehicular del sistema educatiu; acabar amb la bretxa salarial de les dones i treballar per la plena igualtat en tots els àmbits de l'educació i la societat i exigir el necessari desplegament de la llei de prevenció de riscos laborals per garantir un treball segur i saludable en els centres educatius.

Les conclusions dels documents aprovats són un pas endavant en el nostre compromís amb l'educació valenciana i el personal que hi treballa però també amb el conjunt de les treballadores i treballadors i de la societat valenciana. Un exemple és la nombrosa i plural representació de partits, entitats socials i culturals, sindicats, associacions i autoritats que van assistir a l'acte inaugural i de cloenda. Un fet que suposa un reconeixement a la tasca que fa l'STEPV des de fa més de 40 anys. Una tasca que també té un fort component sociopolític que es marca entre altres objectius: combatre les desigualtats, l'exclusió social i la pobresa que pateixen una part important de la nostra gent i diversos col·lectius socials als nostres barris i pobles. És per això que el Sindicat també ha apostat per exigir unes polítiques educatives, laborals, socials i econòmiques favorables als interessos de la classe treballadora i de la majoria de la població que acabe amb les desigualtats socials, territorials i de gènere.

Finalment, l'STEPV continuarà, després d'aquest Congrés, amb el mateix coratge, la mateixa il·lusió i la mateixa empenta, treballant cada dia per la nostra escola, el nostre alumnat, la Comunitat Educativa, les classe treballadora, el nostre territori, la nostra gent i el nostre País Valencià. Seguim, seguirem