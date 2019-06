Otra letra escarlata

Suerte que no estamos en la Edad Media, sino a estas horas estaría ardiendo en una hoguera en el patio del colegio de mis hijos, por un miserable delito: no comulgar con el grupo de whatsapp de familias del colegio. Seguro que alguien ha pensado esto alguna vez. La educación adolece de muchos problemas: económicos, infraestructuras, recursos, la lista es larga, pero en los últimos años al sistema educativo le ha salido un enemigo temible, que se mueve sigiloso detrás de las pantallas de una de las arma de destrucción más poderosas de este siglo, el teléfono móvil.

La manera en que las familias elegimos educar a nuestros hijos, es una de las decisiones más importantes que se toman en la vida. La diversidad de modelos, de ideas, de formatos es positiva, porque en el fondo refleja a una sociedad poliédrica, que ha dejado de ser uniforme. Pero siempre debe existir un mantra superior que seguir, el respeto. Sin respeto a esa diversidad lo único que se construye es una sociedad que se enquista en el odio, ahora en el odio virtual. La historia no es original, muchos habrán vivido lo mismo. Una madre que un buen día, de manera cándida y pueril -como Caperucita se adentró en el bosque a pesar de advertirle de los peligros del lobo- pensó que no sería para tanto, y que podría colaborar en construir comunidad educativa en el colegio de sus hijos, fomentar el debate, elogiar la labor de los docentes, ensalzar valores. Error, Warning, y hasta el icono del emoji con los ojos como platos. Equivocación.

En esta historia la nominación como madre non grata se debe a otro de los grandes males de la educación actual; canjeó todos los puntos el día que se le ocurrió defender al profesorado. Mucho se ha hablado de la pérdida de autoridad de los maestros, pero igual poco de la gran responsabilidad de las familias en esa triste noticia. Cuando un padre o madre vierte insultos sobre el profesor que imparte educación a sus hijos, el insulto es a toda la comunidad, y todos estaríamos obligados a pararlo. Posicionarse en el respeto a aquellas personas que construyen el futuro de nuestros hijos granjea disgustos y alguna que otra risa por lo poco elaborado que está hoy el insulto –si Quevedo levantara la cabeza- , a mí no me importa en lo personal, yo soy muy de Alaska: que la gente señala, apunta con el dedo, a mí un bledo. Pero en lo que si me afecta y mucho, es como parte de una sociedad en permanente construcción.

El futuro de nuestros hijos no puede sustentarse en el odio y en la falta de valores. Y en eso, la tecnología es un gran aliado, insultar desde el sofá con un par dedos y unos gifts es mucho más sencillo que confrontar ideas en una conversación pausada y en persona. Los y las maestras ya no tienen esa consideración social de antaño, se ha denostado su labor, no tienen prestigio social, ni reconocimiento, y eso se debe, en parte, a que los padres y madres que deberían ir de la mano en la difícil tarea de formar a los adultos del mañana, en muchos casos malgastan el tiempo en cuestionar su profesionalidad, su rigor y hasta su vocación. Pero seamos constructivos, no todo está perdido, somos muchos los padres comprometidos, respetuosos y afectivos con el profesorado de nuestros hijos, a los que les estaremos eternamente agradecidos. Para acabar, como lo de quemar en la hoguera igual no es ecológico, propongo que hagan una letra escarlata de patchwork con retales y nos la colocamos en la solapa, yo la llevaré con orgullo.