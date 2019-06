La riqueza de don Benito Pérez Galdós

De la chistera del amor se sacan bodas. Y qué bodas... Pongan en cuarentena las próximas celebraciones y piensen en la fatiga que da ser sombra gradual de lo corriente.

La boda de Sergio Ramos ha sido similar al Tomorrowland Winter. Para los que no saben lo que es, les diré que es el festival dance más grande del mundo. Con frecuencia nos damos cuenta de la desigualdad, ritmo sencillo de la vida que sobrevive como mejor puede. Ser rico es no mandar cada poco telegramas al puedo, es no ver como una amenaza un gasto, es... Ya me he cansado de decir lo qué es (sonrío).

La verdad, personalmente, admiro mucho más a un «pobre» hombre como don Benito Pérez Galdós. Millonarios hay muchos, genios muy pocos. Don Benito pasó sus últimos años junto a la pobreza y la ceguera, pero sin embargo, a su entierro acudieron más de 20.000 personas. Claro, Galdós es uno de los escritores más importantes del siglo XIX, sus Episodios Nacionales son fundamentales en la historia de la literatura en castellano. Pese al éxito y fama que obtuvo, sus últimos años estuvieron marcados por la pobreza. Sin embargo, a su entierro acudieron más de 20.000 personas; sus Episodios Nacionales son fundamentales en la historia de la literatura, un hombre capaz de escribir así es rico (muy rico).

Los bancos dan préstamos para comprar todo (coches, casas, barcos, muebles, vacaciones, televisores y una larga lista de cosas) . Pero los bancos no dan préstamos para comprar el talento y ser igual que don Benito Pérez Galdós. Por lo tanto, a veces es mejor pasar hambre, y ser considerado un despojo social, que tener un montón de cosas y en definitiva no tener nada. Bueno, sí: dinero.