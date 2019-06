Celebremos el Orgullo, desmontemos la LGTBIfobia

Hoy en día salir del armario ya no es un problema», «pero si gais y lesbianas ya podéis casaros, ¿Qué más queréis?»; o «Yo no voy pregonando por ahí que soy heterosexual». Así banalizan todavía algunos, renegando de la celebración del Orgullo LGTBI, de la realidad diversa y plural por la que trabajamos día a día y conmemoramos cada 28 de junio.

A los protagonistas de tan burdas afirmaciones, habría que decirles que los disturbios de Stonewall o la marcha por las Ramblas de Barcelona en junio de 1977, son mucho más que un aniversario que celebrar. Son dos escenarios referentes del valor, dignidad y coraje que deben quedar en la memoria colectiva, frente a la brutalidad, represión, persecución y torturas sufridas. No solamente se trata de celebrar. Cada Orgullo LGTBI es un altavoz para reivindicar la igualdad, derechos y dignidad que todavía no existe en muchos países. Porque cada Orgullo, es un paso hacia adelante, hacia la sociedad diversa, inclusiva y libre que queremos construir, dentro y fuera de nuestras fronteras.

No se trata solamente de que hayamos dejado atrás la represión, el miedo y la vergüenza a mostrarnos tal como somos. Se trata también, de mirar a nuestro alrededor, haciendo frente al drama de la barbarie existente en más de 70 países, en los que las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo están tipificadas como delito, o incluso castigadas con la pena de muerte. Precisamente, cuando celebramos el 50º aniversario de los disturbios de Stonewall, vemos cómo a pesar de que dos mujeres racializadas y estigmatizadas, una mujer trans y una drag queen, fueron las principales protagonistas de la liberación del movimiento LGTBI, la realidad y las reivindicaciones de las personas trans quedaron durante largo tiempo invisibilizadas y excluidas. Echar la vista atrás debe ser el mejor antídoto para sumar, porque la mejor forma de conmemorar el legado que los valientes de Stonewall nos dejaron pasa por celebrar un Orgullo LGTBI que siga siendo transversal, que vaya de visibilizar, y no de imponer, vetar ni dejar a nadie atrás en el camino.

Por eso mismo, si todavía hoy luchamos contra la discriminación, el odio y los estereotipos impuestos; si todavía nos preguntamos cómo en otros países puede calificarse de 'criminal' el simple hecho de amar a otra persona, me pregunto cómo, en nombre de la diversidad, se puede vetar a nadie, por el simple hecho de discrepar, manchando de intolerante sectarismo la celebración de nuestra realidad diversa y plural. Porque si Stonewall fue la revuelta transversal que encumbró la lucha por la conquista de los derechos y la dignidad sexual, o si hoy ser lesbiana, gay, transexual, bisexual o intersexual ha dejado de ser 'un escándalo' en nuestra sociedad, es gracias a los pasos hacia adelante y la lucha transversal, conjunta y sin etiquetas de los colectivos, instituciones y organizaciones. Esa es la grandeza de nuestro Orgullo, el que se celebra y se construye con el propósito de sumar, y no de censurar.

Por eso mismo, mientras siga habiendo una sola huella de odio, miedo o discriminación contra los derechos y dignidad de las personas LGTBI, seguiremos luchando, desde las calles y las instituciones; alzando la voz desde el Orgullo, para que nadie vuelva a juzgarnos, prohibirnos ni decirnos a quién amar, qué ser o qué sentir. Porque el Orgullo, la igualdad y los derechos de las personas LGTBI, no entienden de ideologías ni padrinos, entienden de valores y personas, mal que les pese a algunos.