Verde y digital para espantar la crisis

No hará falta recurrir al argumento ontológico de San Anselmo ­–o a algún otro asuntillo menor- para delimitar el problema: la endiablada crisis que sacude a la socialdemocracia actual, sólo menguada por la ufanía que ofrecen algunos resultados electorales últimos. La perplejidad ideológica que envuelve a ese movimiento político resulta una obviedad. La deben de estudiar los alumnos aventajados de EGB. Y la socialdemocracia valenciana, representada mayormente por el PSPV, no puede ser -no es- una excepción. Como sus hermanastras europeas, se diría que, a menudo, habita en un sueño melancólico que la hace extraviar el análisis y las respuestas ante los nuevos desafíos de un mundo en constante y acelerada mutación. El éxito de la socialdemocracia consistió en lograr la identificación de las clases trabajadoras con el Estado Social, la clave de bóveda que la ha sostenido durante décadas. Sus grandes grietas actuales son las grietas del Estado Protector. De ahí proviene gran parte de su pérdida de identidad y de la debilidad del respaldo ciudadano. Pero hay otros elementos que hacen tambalear su universo. La concertación surgida de la postguerra europea está agotada en la práctica, y también el que fue su origen fundacional: la búsqueda permanente del equilibrio entre el capital y el trabajo. Por otra parte, una de las fuentes primigenias que la alumbró, la emancipación del individuo, es apenas hoy una sombra minimalista. Ha reducido la defensa del carácter laicista y secular en pro de un pseudomulticulturalismo que menosprecia los valores de la modernidad. Y la globalización, la crisis de los estados nacionales y las tensiones migratorias constituyen un desfile de fenómenos que la enflaquecen y arrinconan a fuerza de inocularle múltiples dudas. Mantiene apoyos sólidos básicamente entre los trabajadores del sector público, pero observa con estupor cómo los del ámbito privado y los profesionales autónomos son refractarios a su ideario tradicional. Así es difícil restaurar la hegemonía social.

Los partidos socialdemócratas buscan recuperar al enfermo y abastecerse de un discurso modernizador. En general, encuentran polvo en el desván. Por eso apelan a fórmulas atenuantes en un intento de renovar su credo. Mayor democracia y de más «calidad». Más derechos civiles y laicidad (pero eso lo firmaría en parte el republicanismo francés), mayor libertad (aunque sea patrimonio del viejo liberalismo), más amplias cotas de igualdad y de justicia (pero ahí regresamos al discurso tradicional). Es un círculo vicioso. Volvamos, pues, a Gramsci: «lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer». La socialdemocracia valenciana sufre de todos esos males y fabrica como puede tónicos, pócimas y placebos para frenar la gangrena. ¿Qué ofrece, además del guión clásico? Desde el Consell el menú es conocido: la insistente reivindicación de una financiación justa (una música heredada); la voluntad de mejorar el bienestar ciudadano (ése es el fin de la política, no la creación de almas morales nuevas), el compromiso de esparcir la higiene democrática, la necesidad de acentuar el ideario civil, la exigencia de envolverse en un valencianismo transversal. A falta de un tronco identitario sólido -como el de antaño, que ya no volverá- los lenitivos se propagan a diario. No está mal. La robustez del esfuerzo por reencontrar espacios nuevos resulta incuestionable.

Y, sin embargo, hay dos caminos de largo recorrido sobre los que especula sin lograr cultivarlos o exprimirlos. Uno lo pilota Compromís (y ahora también Podemos), que baila y canta de alegría. En realidad, le «tocó» a la coalición de izquierdas cuando se repartió el primer Botànic, hace cuatro años. Es la «revolución verde» (no la de Borlaug, que multiplicó la producción de trigo y arroz, sino la ecológica). La fusión de Compromís con ese universo, el del Medio Ambiente, el de la sostenibilidad, el que genera un imaginario cautivador que suma ciudadanos a la causa en progresión geométrica, constituye todo un manifiesto. Sólo hay un riesgo: el contemplar la «revolución verde» desde el fundamentalismo y no desde la ecomodernidad. El Consell que nace estos días pretende dotar a ese objetivo de un sentido transversal para incrustar la idea de la sostenibilidad en todas las áreas sensibles de la administración. La horizontalidad del discurso ha de evitar conjeturas lastrantes y añadir eficiencia, y además ha de permitir el acceso socialdemócrata en la práctica -a través de las áreas propias- a esas ideologías más allá de los postulados redactados en su programa. Veremos.

La otra senda abierta es la de la «revolución tecnológica». La del Big Data, la inteligencia artificial, la transformación digital y los múltiples derivados que componen esa agenda transformadora. El Consell ha impulsado una conselleria para intentar comprender qué está pasando ahí. Y son muchas cosas, y muy dispersas. La labor del nuevo departamento habrá de consistir en explorarlas, aprehenderlas, dinamizarlas, coordinarlas, matizarlas y teorizarlas. Y hacerlas suyas. Incorporarlas a su discurso. No habría aquí que soslayar, en una aproximación sincera a la realidad, que este pedazo de España no fue ni es la cuenca del Rhin-Rhur, ni el Manchester del textil, ni el Detroit de la segunda revolución, ni Silicon Valley. La tierra de las flores, de la luz y del amor es hoy una sociedad postindustrial bajo el paisaje soleado de los servicios y el turismo que no debería exiliar las nuevas oportunidades tecnológicas, porque son aún volátiles y algunas aún no tienen quién les escriba. La Generalitat está capacitada para potenciar ese campo y ejercer además su tarea de vigía obligada: proteger sus industrias tradicionales y cuidar de otras que son las joyas de la corona valenciana. ¿Se dinamizan las unas, se protegen las otras, se estimulan las incipientes tecnologías? El progreso es lo contrario de la autocomplacencia, y desdeña la apatía. Si las cosas van bien, pues habrá que mejorarlas. (O como decían los materialistas ilustrados: cuanto más comercio, menos odios sectarios).