¡Uf, qué calor!

El veto de Vox a la frustrada declaración de las Corts a favor de las personas Lgtbi y contra su discriminación, es decir, al apoyo institucional por el día del Orgullo Gay, no sólo está en el ser de Vox, sino que está en su sino (contra quienes piensan que ser es llegar a ser, en Vox son desde el primer día, al menos desde don Pelayo: un destino). Imagínense por un momento que Vox pensara e hiciera lo contrario de lo que es y hace: ese día cualquier Francis Fukuyama escribiría sobre el fin de la homofobia, aunque pasara como con el de la historia, que sin embargo continúa. Pero no es el caso, ni un paso adelante, todos hacia atrás: el progreso es una retirada.

Así como Aznar defendió en su día a la mujer-mujer cuestionada, vale decir, femenina; ahora mismo Ana Vega –creo que así se llama la síndica de Vox– defiende al hombre-hombre perseguido, vale decir, el de toda la vida antes de la ideología de género, que según el Vaticano, en su manifiesto Varón y mujer los creó (y si te toca te tocó), «aniquila la naturaleza» y provoca una desorientación antropológica allí donde antes todo era o blanco o negro, siendo el blanco y el negro el varón o la mujer salidos de fábrica, y no como ahora donde todo es un batiburrillo de modistos y hermanas transportistas «sin diferencias de sexo»: paso atrás que da la naturaleza, zancada adelante que pega el vicio.

En fin, me he perdido, pero sigo adelante por si me encuentro. Eso implica, (y no me pregunten qué es «eso»), que mariconadas las justas, si las hubiera, de ahí el veto, y que además los españoles ya están «todos» protegidos por la ley y que defender más ya es vicio, por lo que una especial protección de los discriminados sería una discriminación de los protegidos. ¡Ostras! En definitiva, Vox va a su aire y en solitario. Y es curioso, además de que hace mucho calor y hay que beber agua. Que los distantes mantuvieran las distancias, que los defensores del esfuerzo en común remaran juntos, que olieran bien o agradablemente los que proponen la proximidad de los cuerpos o que no fueran bruscos quienes anhelan la cercanía de los demás, sería lo más razonable.

Sin embargo, y esto es lo curioso por paradójico, Vox, que defiende la unidad de España y de los españoles como única idea ¿política?, actúa como un disolvente o repelente: no va con nadie y nadie los quiere, aunque algunos los necesiten. Son unos separatistas: ni la violencia de género, ni la sentencia contra la Manada, ni apoyos al Orgullo Gay. ¡Uf, qué calor!