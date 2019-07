El fracaso de la nueva política

Entendimos la irrupción de nuevos partidos como Cs y Podemos en un sentido positivo, algo así como una bocanada de aire fresco capaz de insuflar oxígeno al sistema en un momento en el que se veía muy comprometida la confianza en el bipartidismo. De esto, hace algo más de cinco años y lo hicieron hablándonos de regeneración, de una mayor democratización interna de los partidos, de establecer mecanismos de participación ciudadana, en definitiva, de mejorar y aumentar la calidad de nuestra democracia. Lo llamaron nueva política. Todo ello, aderezado con unos líderes jóvenes y mediáticos, Albert Rivera y Pablo Iglesias, antagónicos en lo ideológico pero con ciertas semejanzas en la forma de entender el liderazgo. Algo que, y a pesar de su corta vida pública, les ha llevado a vivir situaciones similares: vaivenes ideológicos, escisiones, deserciones y estrategias que están pensadas más en clave de lo que les interesa a ellos dos que a la propia organización a la cual dirigen. Características éstas, definitorias de una actitud que se manifiesta sin disimulo en torno al asunto del próximo debate de investidura. Sobre todo, por las razones de fondo que subyacen en la negativa a apoyarla.

Albert Rivera, que hace tres años pactaba con Pedro Sánchez un programa de gobierno, hoy le niega la abstención porque solo piensa, ve, oye, habla, respira y vive para la causa de liderar el centro derecha. Aún a riesgo de llevarse por delante a su partido.

Señalaba el exportavoz económico, Antonio Roldán, en su intervención tras abandonar Cs, entre otras cosas, el coste que para España podía tener esta estrategia, indicando que la posición de Rivera coqueteando con la extrema derecha unida a la negativa a facilitar la investidura de Sánchez, es un riesgo político que traspasa las fronteras del partido. Haciendo gala de una gran ausencia de autocrítica, Rivera ha respondido -a ésta y al resto de fugas de los últimos días- diciendo que «si algunos piensan que el sanchismo tiene que campar a sus anchas que presenten un partido político». Por un lado, sorprende el contenido personalista de las palabras de Rivera, puesto que, no es una cuestión de sanchismo, sino de un partido político, el PSOE, que ha ganado las elecciones y, como es lógico y legítimo, quiere gobernar. Por otro lado, la invitación a marcharse de la organización a quien no esté de acuerdo con él, cuando hace unos años alzaba la bandera de la democracia interna de los partidos. Ahí es nada.

Lo de Podemos es harina de otro costal. En este caso, la razón fundamental para no facilitar la investidura de Sánchez es la exigencia de sentarse en el Consejo de Ministros. Nada que ver con la negociación de una propuesta programática. La pregunta es si Pablo Iglesias será capaz de forzar unas nuevas elecciones generales porque no lo hacen ministro. En fin.

Poco o nada queda de aquellas aspiraciones de regeneración de la política que traían bajo el brazo estos partidos al nacer. El pragmatismo, las estrategias, los personalismos, la ansiedad por el poder, han desplazado en poco tiempo aquellas reivindicaciones que, en su momento, consiguieron introducir en la agenda cuestiones relacionadas con la mejora de la democracia, forzando a los grandes partidos a una revisión de sí mismos, lo cual siempre es positivo. La pena es que se anticipa el fracaso de esta nueva política, no como la ausencia de éxito en un sentido electoralista -los resultados obtenidos en ambos casos son buenos-, sino desde el punto de vista del papel que estaban llamados a hacer estos partidos como portadores de una nueva forma de entender la vida pública.

Sabemos que no es fácil encontrar el punto de equilibrio entre la democracia entendida como el conjunto de instituciones, normas y reglas que la configuran, y el ideal normativo al que deberíamos aspirar. Pero, no por difícil que pueda resultar esta pretensión, y a pesar del mencionado fracaso, vamos a dejar de creer en ello. Desde luego, no serán los nuevos partidos quienes lideren esta esperanza.