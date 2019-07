Grita; desgañítate; deslaringuízate; pierde los papeles; haz el ridículo; tira por la borda el poco respeto por ti mismo que pudiese quedarte; da el espectáculo triste del espumarajo y la impotencia. No servirá de nada, eso lo sabes, pero al menos entrarás a formar parte del patético elenco, de la conmovedora troupe de los enseñantes modernos. Québrate, pues, el cordaje; agota el fuelle; segrega mal genio; atrónales el tímpano; ensordécelos; aterrorízalos con tus aullidos y tu escandalera; enséñales que un buen alarido resuelve cualquier problema; indícales el camino hacia el despeñadero del pandemónium. En cuatro días habrán olvidado los conceptos que con tanto sudor les embutiste, pero conservarán, bien grabada en su memoria, tu expeditiva manera de afrontar dificultades. Así que no te contengas: grita, chilla, berrea sin miedo; suelta ese rebuzno espantoso, esa proeza vocal, ese horrendo estridor; perderás el aliento, pero ganarás en satisfacción; estarás derrengado, sudoroso, trémulo, agonizante, pero serás el dueño de la escena por un minuto. Dueño en apariencia, todo hay que decirlo, porque la breve interrupción que habrás logrado en el jolgorio adolescente no se deberá, en absoluto, a ningún respeto, sino a la sorpresa, entre divertida y burlona, del auditorio, a la curiosidad por ver si revientas. Pero tú grita; lanza un rugido garrafal; que no te arredren las risas, ni la vergüenza, ni los codazos, ni los guiños cómplices; grita desaforada, intempestiva, ilimitada, incluso arbitrariamente. Y si eres capaz, al mismo tiempo que gritas, de aporrear la mesa y desorbitar los ojos, habrás alcanzado el nirvana del control, el no va más de la disciplina, la cumbre del dominio que un profesor puede tener sobre sus alumnos. El grito es autoridad. Con el grito ganas respeto. En el grito está la virtud, la eficacia y la esencia de lo pedagógico. El grito es desahogo; el grito es alivio; el grito es liberación, euforia, contraataque, alegría. El grito ensancha los pulmones y hace maravillas en la doma de zopencos. El grito abrirá para ti un espacio nuevo, una trocha inexplorada, el sendero directo a la felicidad que no encontrabas. Gritando pasará el tiempo sin sentir, y los verás acobardados y empequeñecidos. El grito es un bálsamo sorprendente, una solución asombrosa que no habías utilizado por esa inexplicable pusilanimidad tuya. El grito -ahora lo has descubierto- es bueno y es bello, es elegante y motivador. El grito, aunque no acabe de parecértelo, es una expresión de lo más humana y racional, y tienes una variedad apasionante a tu disposición. Está la detonación seca, repentina, explosiva. Está el bramido prolongado, bronco, cervuno. Está el graznido estridente, agudo, insoportable. Y está el baladro creciente, gradual, estentóreo. Aprenderás que cada uno sirve para una cosa, y poco a poco los irás usando con acierto. Serás, al fin, un virtuoso del grito, un gritón profesional, una criatura vociferante; y te irás acrisolando, perfeccionando, puliendo, afinando, intangibilizando hasta convertirte, al cabo, en puro grito, en puro quejido, en pura vibración estrepitosa y perseverante: una grita incorpórea, un trémolo ingrávido, una voz, un susto, nada. Y dejarás, en el cerebro de tus alumnos, un recuerdo estruendoso, una reminiscencia de cajas destempladas, de trompetazos a voleo, de fragores horrísonos. La misma esencia de la pedagogía. No te quepa duda: el grito es el camino; el grito es la solución; el grito es la panacea; de modo que grita, rozna, truena, delira y gargajea el do de pecho. Cuando no sepas qué hacer, grita.