Heródoto y las hermosas espigas

Pueden ustedes disfrutar, si pueden, del paisaje. Es la hora de los pactos, o sea, la hora del reparto. Periódicos, redes sociales, tertulias de radio y televisión no hablan de otra cosa. Que si ahora se acercan, que si ahora se alejan; que si líneas rojas, que si ahora te «ajunto» y ahora ya no te «ajunto». Un espectáculo ciertamente edificante. ¿Vale de algo lo prometido en la campaña? Vale según la bolsa mercantil de los repartos. A las nueve de la mañana los valores son de color azul y a mediodía han cambiado al rojo; o al revés. A esto, dicen, se le llama política. Y en la política de nuestros tiempos, aunque seguramente en la de todos, el valor de la palabra es como la falsa moneda de la copla que de mano en mano va y ninguno se la queda. Ante este panorama hay que preguntarse si quedan hombres generosos que sacrifican su bienestar, su fortuna y hasta su vida si fuera preciso por la causa de la verdad y de la justicia. Alguno debe haber, en el conjunto de miles de millones que sobreviven en el planeta. Alguno debe haber. Pero los tiempos obligan a garantizarse un sustento y para ello se ejecuta al compañero si preciso fuera.

Ya nos dijo Heródoto, quinientos años antes de Cristo, lo que hacía aquel rey Trasibulo, de Mileto. Periandro, heredero al trono de Corinto, quiso saber las razones del largo reinado del pueblo vecino. Envió a un emisario que fue recibido por el viejo rey en una mañana primaveral, poco más o menos como las de ahora, en los sembrados que rodeaban la ciudad. Trasibulo escuchaba al joven emisario preguntar los secretos de su largo mandato pero no contestaba. Simplemente se limitaba a segar las espigas más hermosas de sus campos.

Regresó el joven informador a comentar con su joven rey los secretos del viejo y ejemplar monarca.

Majestad me ha enviado usted a hablar con una persona muy rara. No contesta a las preguntas y sin embargo es capaz de segar las mejores espigas de sus propiedades€ le vino a decir.

El joven rey comprendió inmediatamente el mensaje y a partir de aquel instante comenzó a desembarazarse de los ciudadanos más sobresalientes, de aquellos que, por su inteligencia, sagacidad o carisma pudieran oscurecer su reinado. Dos mil quinientos años después la respuesta de los hombres en situaciones semejantes es exactamente la misma. La clase política es en general excesivamente mediocre porque los mediocres que gobiernan no gustan de rodearse de hermosas y brillantes espigas. Dependientes del sustento público cortarán las cabezas más sobresalientes para no dejar en evidencia su desnuda mediocridad. Y convertirán la política, no en un ejercicio de entrega desinteresada y generosa en el cumplimiento de un hermoso ideal; no renunciarán a favor de la renuncia del otro para llegar a consensos de tolerancia necesarios en la plaza pública; simplemente, como el viejo rey de Mileto, pensarán en mantener su corona costa de segar las más hermosas espigas que puedan rodearle.