Garrulos, incultos, rudos y catetos

Garrulo es un adjetivo que se usa de manera coloquial para designar a una persona tosca y grosera. Los garrulos, además, son incultos, rudos, catetos, vulgares y maleducados. Con el acento infalible de la reflexión y sin adornos me gustaría hablar de todo aquello que no es sonoridad de buen gusto. Es importante comprender el inquietante mundo del instinto...

¿Es normal apedrear a una persona que es virtuosismo de confusión y aparca en una tierra? Hace pocos días mi amigo Javier (aficionado a la fotografía) casi murió abatido a pedradas. La ignorancia de antemano es conversación que niega el reposo de la mente; es inquietante pensar que por unas tierras te pueden dar una pedrada y se quedan tan anchos.

La utilidad del conocimiento es de gran valor, con silenciosa paciencia, sabe ver que personas están desprovistas de lo elemental. Responder a determinadas cuestiones es perder el tiempo... La ignorancia en su intento de defensa, no lo olviden, siempre practicará la violencia: unas veces será verbal y otras física. No, no hace falta ser un ratón de biblioteca, ni mucho menos; hace falta darse cuenta que junto a la taberna del desconocimiento todo el mundo muere de sed.

¿Saben? Las buenas formas se cosen con la aguja de la sensibilidad.