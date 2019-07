Per favor senyora Arrimadas, no ens retire a la ciutadania la nostra condició d'éssers intel·ligents amb els seus «numerets» i les seues contínues estridències. En política no tot s'hi val, i vosté ho sap molt bé i malgrat això continua alçant la veu desmesuradament i fent-se de notar, fins i tot allà on li han demanat que no anara. Menysprea la intel·ligència humana al pensar que té més raó que els informes policials sobre el que va ocórrer a la marxa LGTBI quan, segons la pròpia policia vosté i la gent que l'acompanyava no van fer gens de cas a les instruccions policials.

Si l'objectiu era que tothom parlara de vosté, ho han aconseguit i arredonir-ho amb la denúncia davant la policia ha rematat la seua tasca. Ja se'n pot anar de vacances, però estic per dir-li que amb aquestes vacances, molta gent descansarem també de la seua presència i dels seus numerets.



Però el que no pot canviar per molts numerets que monte i per molt que alce la veu són els seus pactes amb la ultradreta per pura ambició. Uns pactes que retallen drets de persones i de col·lectius. I són, precisament aquestes persones les que els diuen que no, que els seus drets no es toquen i vosté les titlla de feixistes quan en realitat és el seu partit juntament amb el PP qui ha donat ales al feixisme amb els seus pactes i permentent-los que governen a alguns llocs. El seu partit, que diu que no pacta i que no es reuneix amb ells però que accepta els seus vots per tal de «tocar» poder i estar a les institucions, a qualsevol preu i intentant mentir, fins i tot a les institucions europees. El seu partit que amb les seues contínues batzegades cap a la dreta s'ha oblidat de les persones i les seues necessitats per tal d'agenollar-se davant del capital. El seu partit que no té cap escrúpol en voler legalitzar els ventres de lloguer i d'aquesta manera instaurar l'esclavitud reproductiva al servei de parelles que poden «pagar-se» una criatura sense que importe la salut ni la vida de la mare explotada o de la criatura que van a comprar.



No senyora Arrimadas, ja no ens poden prendre el pèl amb el seu discurs histriònic i en permanent canvi, així com a bastant mentider. L'únic objectiu que vostés tenen és el poder pel poder, perquè en realitat no volen el poder per millorar les condiciones de vida de la gent. Només volen sembrar discursos excloents i segregadors que no busquen unir al conjunt de la ciutadania, més aviat tot el contrari, busquen l'enfrontament. Ja n'hi ha prou de crispar, de segregar, d'escridassar-nos per tot. Ja n'hi ha prou de buscar enfrontaments, de «blanquejar» a la ultradreta i negar-ho contínuament faltant a la veritat i intentant fer-nos passar a la ciutadania per poc intel·ligent. Per favor, senyora Arrimadas, modere's una estona. Segurament serà bona persona, però deixe'ns viure sense escridassar-nos contínuament, sense dir-nos feixistes a qui no pensem com vosté. Vivim en una democràcia com molt bé sap i la discrepància és saludable i el diàleg una eina molt aconsellable. Però un diàleg seré, pausat i sense crits ni mentides.

La nostra democràcia, encara que jove és madura i, a la gent que ja tenim una edat no ens agrada veure espectacles dels polítics com els que vosté ens dona cada vegada que s'enfada amb algú. Si volem circ, anem al circ i si volem veure teatre doncs fem el mateix, paguem les nostres corresponents entrades i anem als espectacles professionals que els artistes ens ofereixen. No ens calen espectacles gratuïts protagonitzats per gent de primera línia de la política.