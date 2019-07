Abro la caja de la reflexión y me encuentro a un hombre llorando sobre su coche. Su gesto era de vivo, pero su mirada estaba muerta, con poca efectividad (no me contestó) le pregunté que le pasaba. La verdad, no sé la razón, pero volví a insistir, y volvió a no contestarme. Decidí rendir culto a la noche, me apoyé junto a su coche, saqué un cigarrillo y me puse a fumar. Al principio, dejé escapar el humo, pero poco a poco sentí que lo humano empezaba a funcionar.

El tiempo iba pasando y él seguía encerrado en su silencio. Yo la verdad, cada poco me envalentonaba y decía algo, pero de poco servía. Con la musculatura de las piernas cansada (pasé un buen rato de pie) me dispuse a caminar. Me despedí, con un "adiós, buenas noches" dejando atrás una incógnita. No había andado muchos metros, y veo al costado un coche, mejor dicho su coche. Se paró , me pidió un cigarrillo y volvió a apoyarse junto a la rueda derecha delantera; pero nuevamente, volvió a quedarse en silencio. La verdad, no está la vida para sentarse con cualquiera, pero en ningún momento vi al miedo: ni de frente, ni encorvado... Hasta qué escuetamente dijo: "mañana lo entierro, lo tengo en el maletero". Al escuchar "semejante" cosa, todo mi ser me ordenaba salir corriendo de allí, pero bueno, supongo que por alguna razón no lo hice. Con el corazón bien ajetreado, y sin un seguro de vida vitalicio, me animé a preguntarle a quién tenía en el maletero. Con cierta timidez, la misma que se cocina con el miedo, esperé la respuesta... Con voz entrecortada dijo "a Blas", y yo interiormente grité "coñoooo". Por la cabeza se me pasaron mil cosas, pero precisamente no se me pasó la que era. Supongo que se percató de mis retorcidas visiones y, por fin, se decidió a hablar. Blas había sido su fiel compañero durante 12 años, él era soltero y sin hijos. Considerando su historia, posiblemente, la única prueba de amor...

Blas era su perro; aquella tarde el veterinario lo había dormido para siempre, una enfermedad irreversible lo había dinamitado y "para no verlo sufrir más he decidido hacerlo". Al día siguiente lo iba a enterrar en una finca, en la que por cierto, Blas había ejercitado todos sus juegos durante su etapa de cachorro. Junto a la noche, créanme, viven muchas soledades deshabitadas, en ocasiones de un fugaz contacto se llega al afecto y del afecto al abrazo. Y así le dije adiós, abrazándolo.

Las suposiciones son pulmones, que en ocasiones, respiran erróneamente. Ya ven, junto al nombre de Blas vi la estructura de un asesinato. ¿Saben? No debemos dar nada por hecho, a veces, parece una cosa y resulta que es otra.