El bolero de la investidura

Quins temps aquells quan Pedro Sánchez i Albert Rivera anaven agarradets de la maneta «por el camino verde, camino verde, que va a la ermita». I ara ja veuen, el de Ciudadanos li ha dit tres vegades no, com el bolero de Los Panchos: no, a ser parella de ball en la nova legislatura; no, a abstindre's en la investidura; i no, a reunir-se ni que siga per dir-se bon dia. No, no i no. Tossuderia que Sánchez passa per alt sense assumir la frustració del desamor; perquè, com deia amb tendresa Lucho Gatica, «me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú». Però com si ploguera. L'entesa que en 2016 «pudo haber sido y no fue», ja no serà. Han deixat de «sentir-se esposos y novios. Y amantes a la vez». El rancor és ja tan conegut com el bolero de Ravel.

Repudiat Sánchez per Rivera, s'obri a pactar amb Pablo Iglesias advertint que no accepta imposicions. No diu, però se l'entén, que l'únic que accepta són els vots d'Unides Podem. Curiós, no? Sánchez imposa el veto a Iglesias i tot seguit acusa d'allò mateix que se li pot reprotxar a ell. Incongruència que Iglesias fa com que l'importa «un cucurucho de maní» a fi de facilitar un govern d'esquerre. Però pactar amb vetos és com un bolero sense amor. I és que el vertader amor de Sánchez és Rivera: «Quien sabe por dónde andarás / Quien sabe qué aventura tendrás / ¡Qué lejos estás de mí!».

En política no es pot estar a la vegada amb C's i amb UP. No hi ha espai per al «corazón partío». Ho advertia el bolero: «No se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loco». Després d'anar darrere de Rivera como gossa en zel, Sánchez ha posat seny als flirtejos d'adolescent. Tant de bo la relació que ara inicia amb Iglesias tinga final feliç a l'estil Disney i no siga efímera com l'idil·li d'estiu entre una turista i un cambrer. Que les converses no reciclen els errors del passat i la investidura acabe bé com les pel·lícules d'abans. Que tot plegat no siga com el bolero de la Lupe: «Puro teatro. Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro».