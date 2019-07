Un problema de credibilidad política

El último barómetro del CIS correspondiente a junio de 2019, arroja un avance de resultados poco alentador para la política. Según éste, el segundo problema que existe actualmente en España, después del paro que sigue siendo el primero, es la política; en concreto, «los/as políticos/as en general, los partidos y la política». Es decir, una parte muy importante de la sociedad considera que la política es hoy un problema cuando, en realidad, debería ser considerada, vista, como la solución. Al fin y al cabo, ¿qué es la política sino el espacio en el cual se deben debatir y plantear iniciativas y respuestas a las cuestiones que afectan a la sociedad, a las personas?

Las diferentes convocatorias electorales y, sobre todo, las dificultades que está teniendo el PSOE a la hora de afrontar la investidura, sin duda, actúan como elemento desmoralizador de un electorado que dijo en las urnas de forma mayoritaria que quería que este partido gobernara. Sin embargo, la realidad se ha visto ensombrecida al darse de bruces los resultados electorales con las distintas estrategias partidarias. Quizá, el abatimiento social sea la pretensión que anima esta actitud. ¿Qué sentido tiene dificultar, bloquear, la investidura del candidato a presidente del Gobierno cuando no se tiene capacidad para articular una alternativa? Pedro Sánchez preguntaba en su discurso, ¿qué ofrecen a los españoles los que niegan el único gobierno posible? La respuesta es nada, no ofrecen nada. Como decía, simplemente, es una cuestión de interés partidista desde el cual, partidos como PP y Cs, parecen entender que les podría beneficiar una hipotética repetición de las elecciones, mientras Podemos, de momento, juega todas sus cartas a un gobierno de coalición, con lo cual, si no llega a un acuerdo de gobierno, en principio no apoyarán la investidura.

La reflexión es si estas actitudes responden a las aspiraciones de la ciudadanía, si esto de verdad es hacer política.

Tenemos claro que desde 2015 nuestras instituciones representativas se caracterizan por la fragmentación electoral. En el caso de las Cortes Generales, y concretamente el Congreso de los Diputados, con el agravante de que la investidura a la presidencia del Gobierno requiere de una mayoría parlamentaria, lo cual, obliga al partido que ha ganado las elecciones a buscar consensos con el resto de grupos para obtener la confianza de la Cámara. No hay alternativa, o se tiene esta mayoría o en un plazo de dos meses habrá que volver a celebrar elecciones. La cuestión, es si esta regulación constitucional sigue siendo válida para el actual contexto de fragmentación. En ese sentido, Pedro Sánchez ha apuntado en su discurso, en mi opinión con buen criterio, a la necesidad de reformar el artículo 99 de la Constitución para evitar situaciones de bloqueo como la que se está viviendo. Parece que la sociedad ha querido forzar a los partidos, a los grupos parlamentarios, al entendimiento mediante la disolución de las mayorías absolutas con la búsqueda del consenso político como eje de este nuevo escenario democrático. La reflexión que cabe hacer es en qué sentido se reclama por parte de la sociedad ese consenso, es decir, si éste debe ser en torno a la búsqueda de una mayoría parlamentaria para la investidura, o lo es en relación a las políticas de gobierno.

Parece razonable pensar que la pretensión electoral ha sido la de forzar que se produzcan acuerdos, consensos, en torno a las políticas del gobierno, de tal forma que, lo lógico sería facilitar que el partido que ha ganado las elecciones pueda gobernar, mediante una coalición o no, y a partir de ahí negociar con el resto de fuerzas políticas en sede parlamentaria. Forzar unas nuevas elecciones, no solo no respondería al sentir mayoritario -que ya se pronunció en las urnas el 28 de abril-, sino que, además, agravaría el problema de credibilidad política.