Uno de los lemas más conocidos del 15M -hace ya 8 años, por cierto- fue la frase «no nos representan», lanzada contra unos políticos caracterizados por la corrupción, el clientelismo y el alejamiento de los acuciantes problemas de la ciudadanía. Aquel hartazgo popular manifestado en las acampadas de las plazas con una creatividad colectiva magnífica, se concretó en un cierto auge de la izquierda política, a la vez que despegó el nuevo partido «Podemos», cuyo vertiginoso ascenso inicial provino precisamente de capitalizar en su ideario las reivindicaciones del 15M.

Consecuencia de aquella indignación popular fue el final del bipartidismo que había arraigado en la política española desde que UCD, el partido que ocupó el centro político en la transición, dejó el camino libre para el binomio PP-PSOE. Pero claro, el abandono del bipartidismo, que permite una mayor diversidad ideológica, obliga a un ejercicio de pactos que facilite la gobernabilidad, algo que siempre ha llevado peor la izquierda que la derecha, que sabe acallar los egos ante la posibilidad de tocar poder. Y en efecto, fruto de esta conocida torpeza de la izquierda española, no ha habido acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para la investidura de Sánchez.

¿Cómo podemos leer esto los votantes de la amplia izquierda social? evidentemente como un ejemplo de irresponsabilidad política, de egos hipertrofiados y de ninguneo de la voluntad popular mayoritaria. Escuchando los argumentos de los portavoces de ambos partidos en liza, no podemos más que recordar las infantiles acusaciones de los niños, echando siempre la culpa al otro, sin mirarse a sí mismo. No nos merecemos estos políticos; como decían en el 15M , «no nos representan». Cómo nos van a representar si no saben ser generosos, si no saben anteponer las urgencias sociales a sus deseados cargos, si no saben más que mandar en solitario. Les debe quedar claro que si no consiguen pactar in extremis en septiembre, está cantado un crecimiento de la derecha en las próximas elecciones sobrevenidas, así como un castigo a la izquierda, y especialmente a Unidas Podemos, que ya ha demostrado en dos ocasiones su inutilidad para facilitar gobiernos de coalición.

Realmente no nos representan estos políticos de pacotilla, sin talla intelectual ni discurso sólido; sólo con insultos, quejas hacia el oponente, falta de visión de Estado y de compromiso con los votantes. Ante todo ello, la ciudadanía, con un comprensible desencanto, podría volver a las plazas o, cuanto menos, consolidar movimientos sociales que en parte paliaran la inutilidad de los políticos a la hora de afrontar las acciones solidarias más urgentes. Recordemos que, finalmente, la política es cosa de todos, no sólo de estos supuestos profesionales pagados por todos nosotros.