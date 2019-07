Per sort o per desgràcia vaig veure una part dels discursos de la primera sessió d'investidura i tota la segona sessió i quan Sánchez va començar a parlar ja vaig pensar que no hi hauria acord. Des de just després de les eleccions generals i, sobretot, després de les de maig, vaig veure i vaig comentar als meus cercles que, malauradament, hi hauria noves eleccions generals al novembre i crec que vaig ben encaminada.

El PSOE no vol a Unidas Podemos al Consell de Ministres tot i que juga les seues cartes humiliant a qui li resulta necessari per a un govern estable. Però amb les filtracions de Carmen Calvo i la negativa de Sánchez davant la sol·licitud d'un recés que va demanar Unidas Podemos en la segona sessió per a exposar la seua proposta última, son dos clars exemples de la hipocresia del PSOE davant un possible pacte.

A això li hem de sumar que per a la CEOE no li resultaria massa còmode la presència dels que ells anomenen «radicals» al govern i que Europa imposa determinades mesures econòmiques que xoquen amb alguna de les propostes de caràcter social d'Unidas Podemos i entendrem la cara de satisfacció de Calvo i altres membres de la bancada blava en acabar la segona i de nou fallida sessió d'investidura.

Sánchez, com a bon actor polític, va aguantar amb cara de circumstàncies per tindre temps per a fer una ronda per les televisions afins fent-se la víctima de què era la segona ocasió que Unidas Podemos no el recolzava en una sessió d'investidura. Recordem que en 2016 ja va passar quan Rajoy es va negar a intentar formar un govern després de les eleccions de desembre del 2015 i es van haver de convocar noves eleccions per a juny del 2016.

Però curiosament, el que sempre oblida Sánchez, és que ell i el seu partit no van donar suport a la moció de censura que va impulsar Unidas Podemos per fer fora a Rajoy, però que aquesta formació política sí que li va donar suport sense contrapartides quan la moció la va presentar el PSOE. Ara tocava ser generosos i buscar ponts d'enteniment. Ara tocava fer un pas endavant i plantar cara als poders fàctics de dins del propi PSOE i fer possible un acord just per a les dues formacions polítiques. Cremar els vaixells com va fer Sánchez i després de la sessió Simancas és, des del meu punt de vista, condemnar-nos a unes noves eleccions per a novembre.

I mentre, i és el que em resulta més curiós, continua demanat a la dreta de Casado i de Rivera que li han dit per activa i per passiva que no el volen com a president, que s'abstinguen davant una nova i/o possible sessió d'investidura al setembre. És o no curiosa la posició de Sánchez i del PSOE? Recordem que la «S» vol dir socialista. Hem de recordar també que l'eslògan de la campanya electoral de les generals va ser «Haz que pase» i ara va i resulta que ha estat la mateixa gent del PSOE la que ha fet tot el contrari, han aconseguit fer que no passe, que no siga possible un acord just amb Unidas Podemos. A veure ara com ho expliquen a qui va apostar perquè hi haguera de veritat un canvi. Se'ls ha vist el plomall hipòcrita i crec que la seua falta de generositat ens condemnarà a tota l'esquerra a estar una altra llarga temporada a l'oposició política.

Una llàstima d'oportunitat perduda però així d'hipòcrites són i així fan política des del PSOE.