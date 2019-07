Romances superlativos

"Con cierta edad uno (una) lo que quiere es estar solo (sola); vive de lo que está acumulado". Javier Celada Pérez mantiene una relación sentimental con la poesía desde los quince años y como cualquier amante, el autor tebereño (Cuenca), sigue fascinado entregándolo todo. ¡Un romance con todas las de la ley! ¡Pasión, inmediatez, capitulación! En palabras del pintor, científico, urbanista y botánico Leonardo da Vinci recogidas en el blog del editor José Miguel Hernández Hernández: "La pintura es poesía muda; la poesía pintura ciega"

"Al final (en poesía) todo es válido, lo que cuenta es quien la lee". Pero también las circunstancias son determinantes y la escritura de Celada, al explosionar, ha capturado cuanto arte le rodea creciendo exponencialmente. ¡Oh el arrebato, que pegadizo es! "En mi familia somos todos (todas) un poco artistas". Con El rumor de las horas, Celada corteja y conquista, y lo hace, principalmente, a las y los habitantes de su población natal, Tébar, en la comarca de la Manchuela Conquense, que tiene alcaldesa en su consistorio. "Un pueblo ahora pequeñito, antes muy grande, donde la gente se abre de otra manera". Fotografías, montajes y dibujos ilustran cada uno de los textos y odas. Idilio cómplice de autorías y colaboraciones. Toni Alcolea, impresor y editor de Olé libros.com, años atrás entroncando en el engranaje de una estrella de la noche valenciana, la premiada y extinta discoteca Distrito 10, y difundidor de la poesía japonesa: tanka, senriu y haiku; sincronizó pareceres rápidamente, de cara a la edición con Celada, antiguo copropietario de Maruja Limón, "Pub a la antigua usanza, de los que ahora quedaran en Madrid, Barcelona y alguna isla a la que van los (las) guiris".

Richard (Dennis) Rew llamado en lenguaje familiar Dick, dijo en un popular juicio: "Mis relaciones amorosas con Miriam (De la Sierra Urquijo) comenzaron dos meses después de que ésta se casara con Rafael ( Rafi Escobedo Alday)"; y así lo relatan el nacido brasileño Jimmy Giménez-Arnau, casado con María del Mar (Merry) Martínez-Bordiu y Franco (¡Cuanto anglicismo ortotipográfico (guion) y cuantos hipocorísticos!) y Mauricio López-Roberts ("El fin del marqués encubridor" titula el fallecido Francisco Pérez Abellán, mejor periodista de Investigación del Colegio de Detectives de Cataluña, su artículo inserto en la web de la Universidad Complutense de Madrid, sobre el citado y ya fallecido, marqués de Torrehermosa). "No es coherentemente explicable que un yanqui que aterrizó en España con horteras camisas tornasoladas y modales de patán, ahora fume en pipa y vaya con trajes clásicamente cortados del brazo de una heredera. Una metamorfosis tan flagrante sólo pueda asumirla un impostor (impostora)", ("Las malas compañías. Hipótesis íntimas del asesinato de los marqueses de Urquijo").

Romances con regalo secreto, como en los huevos sorpresa. Romances perturbadores que activan estímulos primarios alterando la sensación de hambre, respiración e incluso excreción. Romances regidos por intereses, casta o acuerdos desemejantes al catalogado como amor romántico. ¡Romances con multitud de trampas!

Celada como cualquier joven de la época postfranquista, durante la mili se hinchó a escribir, claro está lo hicieron aquellos reclutas que por aquél entonces sabían escribir; la mayoría redactaban cartas y él frenéticamente poesía, "Mi época más prolífica". Celada buen amante no se desengaña de su objeto de tributo: la lírica, desentendido por completo del desaliento.

"Las chicas están escribiendo mucha poesía y la gente que escriben novela está un poco mosqueada. La poesía, hoy por hoy es prácticamente un consumo que lo entienden más las mujeres. Ahora mismo hay más chicas escribiendo, aunque siguen editando más los hombres", comenta Celada refiriendo también la diferencia entre nombres populares y quienes no lo son en las ferias literarias. "Estaban en tres casetas, una detrás de otra, en Madrid, con colas kilométricas, Mario Vaquerizo, Almudena Grandes, Posteguillo". En sus poemas vuelca el ayer y el hoy desnudándose con el nerviosismo del amante aceptado. "He hecho un poco de batiburrillo, hago una poesía bastante directa y si puedo hacer algo de daño también; hay que tener cuidado con algunos temas". ¡Todo un romance!

"Fui el primero que se divorció en mi pueblo (años ochenta); aquello eran cosas muy fuertes", actualmente su prima, periodista, es su pareja. "Mi chica, o como quieras llamarla, tiene una voz del carajo" hace de rapsoda en las presentaciones, "Tener una pareja que realmente cree en ti es un extra".

"Madame, ya no puedo callarme esto. Que su sobrina se vaya de su casa; todas las noches, cuando regresa con su marido se besan en la gradas de la casa. Subí a casa, temblaba íntegra, sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Miraba a Mario (Vargas Llosa) y Patricia (Urquidi Llosa, prima del escritor) y no podía concebir tanta mentira. No me cabía en la cabeza que una chiquilla de quince años pudiera hacerme algo semejante", ("Lo que Varguitas no dijo", Julia Urquidi Illanes, tía y primera esposa del premio Nobel de Literatura peruano).

Hay romances con ingredientes pintorescos, decadentes, humillantes y superficiales. "Cuando estaba empezando a pensar que los caballeros no existían he encontrado un señor que es todo un caballero". "Mar Flores pronunció esta sentencia cuando se cruzó en su camino Cayetano Martínez de Irujo (sobre quien escribió la pionera feminista Concha Caballero, primera mujer portavoz del Parlamento de Andalucia, el artículo de opinión titulado "La incultura del Conde"). Antes (Mar Flores) se había tropezado con Alessandro Lecquio"; del que Miss Shangay Lily en "Hombres y otros animales de compañía", recoge la siguiente confesión: "Se me escapan algunas tohrtas con las muheres"; y (también se tropezó con) Fernando Fernán Tapias"; ("Lo más in. Ser o no ser chic", Jorge Javier Vázquez).

Personas flechadas ¿flechadas? Son multitud en verano. Romances con o sin sombrillita.

En E.S.A., Celada escribe: "cachorrillos postfranquistas con apellidos ilustres, ahora dirigen la orquesta, son delegados de clase". Y en Cromosoma 21 habla de su hijo de veintidós años de edad con síndrome de Down: "Javier nació genéticamente preparado para querer. Alucinante criatura que calmó mi necedad".

¡Romances de verano que entretienen al pueblo! mientras quienes no han realizado su trabajo retuercen insondables posibilidades a fin de no perder estatus de privilegio, prebendas, salarios, coche oficial y poder. ¡Basta ya de romances!

Romeo&Giulietta, filmada en una de las aulas de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación de València, con el apoyo de Begonya Pozo del Vicedecanato de Cultura, Igualdad y Políticas Inclusivas, versiona el romance por antonomasia de la literatura. Drama romántico experimental dirigido por Bernardo Alcover Camacho y Anahit Pojolyan, estudiante de Arte Dramático, se proyectó en L´Octubre. "Empezamos muy pequeños (pequeñas), somos compañeros (compañeras) de barrio, de instituto", confiesa Alcover, mientra que Pojolyan, sin arredrarse, sentencia lacónica e impasiblemente que: "Nunca me ha ido mucho Romeo y Julieta, soy más de Hamlet y Otelo". Obra coral, interpretada por jóvenes descalzos en un espacio escénico exento de utilería y filmada en blanco y negro, viaja por circuitos culturales y cinéfilos entre aplausos. Alcover, también guionista se confiesa enamorado de Shakespeare, pasión que "Viene de mis tías, soy muy obsesivo".

Romances financieros, romances políticos, autoritarios, truculentos, ficticios, interesados, crueles, romances mediáticos.

Carlos Hugo Arriazu (reportero encarcelado en la penitenciaría de máxima seguridad de Rikers Island en E.E.U.U.). Entre sus mejores exclusivas informativas figura el romance entre el príncipe Felipe y la joven norteamericana Gigi Howard, ("Un caso real. El romance entre el Príncipe y Gigi: historia oculta de un escándalo", Santiago y Carlos Hugo Arriazu), del que se extrae el siguiente diálogo:

"Kiko, a quien ya había avisado de mi llegada, me aguardaba con su coche a la salida del MIA (Miami International Airport). ¿Cómo te ha ido? Cojonudamente. Le he pillado con una nueva amiga y tengo fotografías de todo tipo. ¿Jugando a los magos también? No, hombre, no. Tanto como eso, no eso sólo se hace en la intimidad. O sea, besos, abrazos, caricias, ¿no? Exactamente. La Familia Real debe de estar de ti hasta el moño."