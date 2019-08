13 roses i 43 clavells

Que el meu nom no s'esborre de la història». Així concloïa la carta a sa mare una de les 13 xicones —9 d'aquestes, menors d'edat—, afusellades per la dictadura franquista la matinada del 5 d'agost de 1939 en un mur del cementeri de l'Almudena a Madrid. Junt a les 13 dones, afusellaren també 43 hòmens. Totes i tots moriren cridant «Visca la República!». Ara fa 80 anys. Tot i que no hem de caure en el rancor, sí hem de militar en la memòria com demanava una de les «Tretze roses». Aquest article pretén justament això: combatre els oblits interessats de la història; llevar les teranyines de l'oblit a un succés que reposa perfumat de naftalina a l'armari de la memòria. La Transició va pactar l'oblit, però no pot esborrar els crims (tan de bo això fos possible!). És menester, doncs, anul·lar els judicis sumaríssims del franquisme abans que el temps esculpisca l'oblit, perquè el seu record anirà apagant-se amb els anys, lentament, com es consumeix un ciri pasqual.

«No muir per criminal ni per lladre, sino per una idea», escriuria una altra de les executades. Morir per una idea. Encara hi ha gent així? Estic segur que en deu haver, però veig més seguidors de poltrones que d'ideals. En ares del pragmatisme supeditem les conviccions a les conveniències. Hem perdut la innocència i, amb el sanxopancisme imperant, hem perdut també la capacitat de somiar. Diran que deixe de somiar, que ja ha eixit el sol, que la vida és realisme i «els somnis, somnis són". Però la vida és també desig de transformar els somnis en realitats. Utopia no és ucronia. Lluny del concepte etimològic que representa la utopia com allò que no pot ser, cal entendre-la com allò que encara no és, però que pot ser. Els somnis que s'aconsegueixen són els que s'intenten, perquè són la primera rajola d'una nova realitat que volem construir. Sabem que Ulisses no arribà a Ítaca en un sols dia. I també ho sabia Luther King quan pronuncià el cèlebre discurs «Tinc un somni». I ausades que aquell somni ha fet camí.