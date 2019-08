Poco se está hablando de los 40 ºC y pico del viernes

Se está colando de puntillas una «ponentà» que podría disparar el mercurio en la Comunitat Valenciana hasta registros altísimos el viernes, de 43 o 44 ºC en algunas zonas prelitorales. Aún está por concretar la intensidad y persistencia del viento del oeste, dos factores fundamentales para conocer el alcance final del episodio, pero parece un momento idóneo para aportar unas cuantas consideraciones.

Dada la masa de aire tropical que tendremos en la vertiente mediterránea, las muchas horas de sol previstas y las características del viento, con predominio de la componente oeste, es fácil que en la jornada del viernes el arco mediterráneo acabe repleto de avisos. Muchos debido a la probabilidad de incendios, que será muy alta por el calor y la baja humedad, y otros por las temperaturas máximas. Si se cumplen los pronósticos más adversos, no resultará extraño que salten los avisos naranjas de la AEMET o incluso alguno rojo en el sur del Golfo de Valencia, que representa el riesgo extremo.

La Asociación Valenciana de Meteorología viene dando buena cuenta de ello en las redes sociales, con miríadas de registros previstos que, solo con verlos, uno se pone a sudar. Me pasó con los 46 ºC pronosticados para el viernes en algunos pueblos de la Costera y la Vall d'Albaida. Afortunadamente se vieron ayer a primera hora y después los modelos han ido rebajando un poco los valores. En cualquier caso, estamos en fechas de fiestas en muchos pueblos de nuestra geografía y se debe ir con tiento, porque conllevan multitud de actividades al aire libre como procesiones, desfiles y carreras populares. Las vestimentas, el santo al hombro y el «running» suponen un estrés para el cuerpo que, unido a las altas temperaturas, puede pasar factura a la salud de los participantes. La competencia de consistorios y organizadores se medirá a través de los eventos anulados según los riesgos expuestos por la AEMET. La nuestra dependerá de los incendios, porque la prosperidad de los bosques está unida a la ausencia de negligencias en días como este. También del autocontrol para no hacer esfuerzos físicos en las horas centrales y beber agua a cascoporro.

Así a bote pronto me vienen a la cabeza episodios estivales con viento de componente oeste que hicieron época, como el vivido el 27 de agosto de 2010 que se saldó con la temperatura máxima absoluta de la ciudad de València: 43 ºC. Ayer contacté con José Ángel Núñez, Jefe de la Sección Climatología en AEMET Valencia, y me citó el 4 de julio de 1994, cuando Orihuela alcanzó los 47 ºC y se hizo con el récord de la C. Valenciana. Desde entonces, los 36 ºC que se prevén en mi pueblo me saben a gloria.