El monstruo de Frankenstein, Frankonstin y la metamorfosis de Kafka

Como decía el soliloquio final del replicante Roy Batty interpretado por Rutger Hauer en la película Blade Runner, «he visto cosas que vosotros no creeríais». Casi como el electorado español que no cesa de enfrentarse a fenómenos políticos nuevos tales como tres investiduras fallidas en el último trienio, una moción de censura, cordones sanitarios de doble nudo y desencuentros penosos entre otros y, por otra parte, adornados con citas extemporáneas a Unamuno desde los extremos y a fuego cruzado: «pensar en España» – al decir de Demolition Rufián - o «ni venceréis, ni convenceréis» , siguiendo el grito de guerra de Abascal.

Ahora que millones de españoles se encuentran en las playas disfrutando de las típicas tópicas merecidas vacaciones, resulta inevitable echar la vista hacia atrás y preguntarnos ¿Qué es lo que ha fallado ? Porque se supone que la razón de la política es la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, lo cual se sustenta en la coyuntura actual sobre la base de programas políticos negociados con antelación en forma de pactos propiciados por el partido más votado, especialmente si éste último carece de mayoría parlamentaria. En efecto, el más votado debe proponerse a la Corona desde encuentros previos y rondas de consulta con otros partidos políticos, pero con los deberes ya hechos y con los pactos prenegociados y no al revés, que diría Aitor Esteban del PNV.

Razón y emoción en un país que lleva algunos años dando bandazos, con avances reaccionarios, ¿ o seria mejor decir retrocesos? aderezados con los votos del miedo y la práctica del voto en contra para llevar al bloqueo, con filtraciones inapropiadas, manias personales, falta de química orgánica e inorgánica y el insuperable espanto al gobierno Frankenstein o al gobierno Frankonstin. En efecto, hemos sido testigos de tres meses de no negociaciones. de conversaciones insuficientes y de desencuentros en bucle, todo como consecuencia de la fragmentación política al estilo yenka, tanto hacia la izquierda como hacia a la derecha, un, dos, tres, desde la socialdemocracia hasta la derecha liberal llegando al ultranacionalismo y a la práctica de subir el precio como fórmula de impulso de la fuerza negociadora, léase el ejemplo de Iglesias a partir de su retirada calculada y su propuesta last but not least a sugerencia de Rodriguez Zapatero.

Todo ello sin olvidar su intención de introducir dos Gobiernos en uno ni la continuidad de la aplicación de la premisa del cumplo/miento por los independentistas con su veto a los presupuestos de Sánchez, lo que provocó el adelanto de las generales al pasado 28 de Abril. Ni tampoco es momento para olvidar el famoso pacto de 200 medidas negociado entre Rivera y Sánchez en 2017, bloqueado por UP. Por cierto, Riverita, quien te ha visto y quien te vé€

Desde el procés hasta el dia de hoy, hemos pasado de la aplicación del 155 a los mártires del 1-O a los 155 noes de la investidura fallida de Sánchez en dos tiempos mientras el relato sigue dirimiéndose en las redes, en los platós de las televisiones y en las consultas ex ante a las bases de militantes. Y a todo esto seguimos administrados por los presupuestos marianistas de sic transit Rajoy, hasta tanto emerja un gobierno de coalición que siempre estará sujeto a la imagen mediática y, además, sin garantías de obtener mayoría absoluta en su ejecutoria a lo largo de la legislatura venidera.

Agosto se presenta augusto y lento que diría Gerardo Diego, como tiempo para treguas, a la espera de propuestas y sondeos calientes en septiembre, encuentros y reencuentros restaurativos del dialogo ad nauseam para evitar unas segundas elecciones, ahuyentar a los fantasmas de Frankenstein y de Frankonstin y tratar de neutralizar el frentismo que ya viaja por ayuntamientos, cabildos y autonomias a lo largo y ancho de nuestro país llamado España. Entre tanto, seguimos con la jibarizacion de Ciudadanos y su rapidez autodestructiva que no hay que infravalorar a la vez que seguimos pendientes de conocer las propuestas definitivas de Sánchez, sin saber si saldrán tarde o muy tarde, manteniendo la prevalencia del espectáculo del vuelo corto del ganso, del yo no he sido, del quien miente es el otro y del cuanto peor mejor. La clave de la gran batalla estratégica que se prepara es la del relato que hará girar a la opinión pública en medio de este psicodrama ingobernable a plazos, donde quedan algunos episodios por presenciar recordando lo que tiene o puede surgir de forma inesperada.

Vayan por delante varias pistas , hoy por hoy distópicas: la reaparición de Errejón en el escenario político nacional de la mano de IU, la conjunción de programas PP-Cs en una coalición electoral de último minuto(para que no puedan reaccionar los otros), el cambio de los cabezas de lista, el pacto del agua, el pacto educativo y el pacto para una nueva ley electoral. Y la gran interrogante ¿ quien está dispuesto a cargar con la culpa de unas nuevas elecciones ? Ni está, ni se le espera. Eso si, no hay dos sin tres. Todo lo fiamos a la versión 960 de Bobby Fischer sobre la colocación aleatoria de las fichas del ajedrez en el tablero político español.