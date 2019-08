Cuando a Toni Cantó se le ocurre decir que Miguel Hernández no hubiera podido publicar en la Comunidad Valenciana por escribir en castellano, su afirmación, por falsa, escandaliza a quienes tienen un mínimo rigor al analizar la realidad. Así, Miguel Ángel Villena, recuerda en estas mismas páginas de Levante-EMV a quienes con coartadas diversas como la de la agresión al castellano, pretenden limitar la libertad; como, hace unas fechas, se ha pretendido silenciar el nombre de quien figuraba como secretario en el consejo de guerra que condenó a muerte al poeta.

Miguel Hernández, nació en 1910, en Orihuela, el pueblo de Ramón Sijé, su fraternal amigo y primer mentor, a quien, aun distanciado más tarde, dedicó su hermosa «Elegía», «volverás a mi huerta y a mi higuera, por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera,€, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero». Miguel, murió con sólo 31 años y estremece pensar - recoge, Gracia Ifach, al seleccionar sus poemas - sobre el apretado caudal de arte que su cuerpo joven se llevó a la tumba. Nos dejó su primera obra culterana, subyugado por Góngora, en, «Perito de lunas», y, más tarde, en «Otros poemas», escritos entre 1933 y 1936, muestra su admiración por Vicente Aleixandre y Pablo Neruda, a quienes dedica dos hermosas odas.

Y después la guerra. La guerra Civil que Miguel vivió de cerca, solidario con sus compañeros, fiel a sus ideales republicanos. Acude al frente de Teruel, cuando más difíciles estaban las cosas, y surge, «Viento del pueblo», recitado, por el propio Miguel, en las trincheras, formando parte del llanto colectivo. Finalizada la guerra, y tras un paréntesis en la sencilla vida del campo - que tan bien conocía Miguel - con la pieza dramática, !El labrador de más aire», llega el periodo desolador de la posguerra, «Cancionero y romancero de ausencias», «tristes guerras si no es de amor la empresa, tristes armas si no son las palabras, tristes hombres si no mueren de amores».

Y Miguel, muere de amor, escribiendo, como había profetizado. Poco antes de su muerte, Miguel, desde su encierro, donde siente que solo la sombra le alumbra, dedica, su bellísima, «Nanas de la cebolla», a su esposa Josefina Manresa, que alimentada con tan solo pan y cebolla, tiene apenas leche para amamantar a su hijo, recién nacido, pero cuya vida, dice, le hace libre, le pone alas, soledades le quita, cárcel le arranca. Su admirado, Vicente Aleixandre, el premio Nobel, diría de Miguel, ante su tumba, «Tú, el puro y verdadero, tú, el más real de todos, tú, el no desaparecido». ¡Qué no vamos a sentir nosotros!