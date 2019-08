València no llegó a 49 ºC

Es un tema recurrente pero me sigue hartando. La situación de calor extremo en muchos lugares de España y Europa este verano es indiscutible, pero una cosa es una cosa y otra cosa. Una cadena de radio líder a nivel nacional y una tele local anunciaron a bombo y platillo, fijándose en los termómetros callejeros, que la ciudad de Valencia había llegado a 49 grados, superando los valores registrados en termómetros homologados en estaciones oficiales en los últimos 150 años.¿Qué más da que no se pueda comparar unos valores co otros, mezclando manzanas con peras como decía aquella? ¿Qué más da que los termómetros callejeros calculen temperaturas de sensores recalentado y no del aire? Valencia llegó a 41, que ya está bien. No hay que dejar que la realidad te estropee un buen titular. Mientras tanto AEMET, que no Avamet como también dijo alguien, dando acertados avisos por calor, pero diciendo que no es una ola de calor porque no afecta a un porcentaje concreto de estaciones españolas, aunque si a casi todo un sudeste derretido, en fin.