27-S, vaga mundial pel clima

La crisi climàtica és un dels majors desafiaments davant el qual ens trobem i que ningú pot negar. Els informes del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) confirmen la crisi climàtica i les seues conseqüències. L'IPCC és un grup internacional de científics reunits per les Nacions Unides per a ajudar a entendre millor el canvi climàtic i prendre decisions sobre com fer polítiques que ho frenen.

En el 2018 es va publicar un informe amb aquest nom, Escalfament global d'1,5 °C, Informe especial de l'IPCC sobre els impactes de l'escalfament global d'1,5 °C pel que fa als nivells preindustrials i les trajectòries corresponents que haurien de seguir les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle, en el context del reforçament de la resposta mundial a l'amenaça del canvi climàtic, el desenvolupament sostenible i els esforços per erradicar la pobresa. En ell s'explica les conseqüències catastròfiques de l'augment de la temperatura global.

En l'últim informe de l'IPCC titulat El canvi climàtic i la terra, publicat el passat 8 d'agost, s'indica que la terra és un recurs decisiu que es troba subjecta a la pressió de l'ésser humà i del canvi climàtic. En aquest informe, es tracta la desertificació, la degradació de les terres i la seua gestió sostenible, la seguretat alimentària i els fluxos de gasos efectes hivernacle en els ecosistemes terrestres. També s'afirma que la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de tots els sectors, inclòs el de la terra i l'alimentari, és l'única manera de mantenir l'escalfament global molt per sota de 2 °C. Es proposa una millor gestió de la terra, dietes i hàbits alimentaris basats en el consum d'aliments d'origen vegetal i animal produïts de forma sostenible, generant poques emissions de gasos d'efecte hivernacle. Davant els efectes negatius del canvi climàtic, planteja la reducció de les desigualtats, elevant els ingressos i garantint l'accés equitatiu als aliments la reducció del creixement demogràfic, millorar la nutrició i reduir el desaprofitament d'aliments.

L'Acció Climàtica és crucial. Se celebrarà un nou Cim a New York el pròxim 23 de setembre, mostraran els avanços reals en l'economia i en la política nacional col·lectiva en suport de l'agenda establida per l'ONU. Serà un altre nou intent per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i de l'Acord de París (2015). Podrem comprovar que ni els mercats ni les polítiques de països, empreses, ciutats i ciutadania han impulsat suficientment l'acció sobre el Clima i evitar el seu col·lapse.

La joventut ha portat a les places i carrers el seu activisme davant la crisi climàtica. Els divendres demanen que els governs actuen, que salven el nostre planeta i el nostre futur, demanen Justícia Climàtica. S'ha convocat una setmana d'accions davant la tercera Vaga Global pel Clima, del 20 al 27 de setembre de 2019. L'activista Greta Thunberg fa una crida internacional a la vaga d'estudiants, i accions durant una setmana, i demana el seu suport a les organitzacions sindicals perquè el 27 de setembre la declaren Vaga General Mundial.

La Intersindical Valenciana, al costat de més de 100 organitzacions i col·lectius, dóna suport al manifest de Vaga Mundial Climàtica del 27 de setembre. Ens hem trobat amb una data imposada per la situació d'emergència climàtica mundial, amb insuficient temps per a consensuar en els centres de treball pel període vacacional que li precedeix. Però la crisi climàtica és evident, comptem amb els informes de l'IPCC. I es realitzarà un Cim sobre el canvi climàtic, que començarà el 23 de setembre. La data triada per a la Vaga, 27 de setembre, no és casual, coincideix amb el 57 aniversari de la publicació del llibre Primavera silenciosa de Rachel Carson, que aborda un dels problemes més greus que va produir el segle XX, la contaminació de la Terra i els éssers vius per la utilització de pesticides, com el DDT.

Abans de res l'exposat, ens plantegem una pregunta, podrem posar fi al col·lapse climàtic en el qual ens trobem mundialment sense canviar el sistema econòmic, social, cultural i polític? Hem de recordar que el capitalisme imperant, com a manera de producció, necessita seguir creixent en un món global, sense límits ni fronteres per al capital i les seues multinacionals, reforçat aqueix creixement amb polítiques neoliberals i una cultura social de masses addicta al consumisme. Però aquest creixement ha produït un augment extraordinari i global de la misèria social i ambiental, de la precarietat, que ens porta a la destrucció mediambiental d'un món global, desigual, injust, individualista i deshumanitzat. Però, serem capaços de frenar la producció i el consumisme sense límits, sense canviar el sistema econòmic, social, cultural i polític que ho sustenta.

Davant la dificultat d'aquests canvis indispensables i la imminència de la catàstrofe ambiental i civilitzadora, és vital que reclamem la declaració d'Emergència Climàtica a tot el món. El 27 de setembre, anem totes i tots a la Vaga Internacional Climàtica. Exigim l'adopció de mesures reals i efectives en tots els sectors i àmbits. En definitiva, canviem el sistema no el clima.