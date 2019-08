L'aleteig de la papallona

Els incendis a l'Amazònia m'han recordat la papallona del proverbi xinés: l'aleteig d'una papallona en un continent pot causar un tsunami a les antípodes. La consternació mundial per la proliferació d'incendis està justificada perquè, tot i prenent el proverbi amb una copeta de cautela amb dos gels, sabem que fets xicotets provoquen grans conseqüències. Atesa la funció reguladora de la selva amazònica sobre el clima, aquest desastre mediambiental —enguany s'hi han registrat 72.843 incendis forestals— pot derivar en grans canvis a la resta del món. A Brasil massa papallones s'han tirat a volar. Per això, el hashtag #PrayForAmazonia (resa per l'Amazones) crida a afrontar un futur que no té per què ser negre, sinó verd.

Com que supose que n'estan al cas, de l'estrall, omet més detalls. I encara que costa mossegar-se la llengua renuncie al recurs fàcil de carregar contra el capità Motoserra, que és com coneixen també al nefast —reaccionari, autoritari i 50 adjectius desqualificatius més— president brasiler Jair Bolsonaro. Jutge més oportú dur el debat a l'àmbit espanyol, on també desapareixen regions boscoses i grans extensions d'horta (l'ampliació de la V-21 que afecta als cultius protegits que rodegen la ciutat de València n'és un exemple). Ja sé que la comparació pot semblar excessiva, però demostra que no podem donar lliçons, ja que som promotors d'un model de desenvolupament que, salvant les distàncies, és el que inspira al Neró de l'Amazònia.

Que un ecocida devaste l'Amazones no fa bo el nostre paradigma ambiental. Que altres siguen l'infern no vol dir que nosaltres siguem el cel. Alterem l'entorn i, arribat el desastre, recordem Santa Bàrbara. Titllem Bolsonaro d'estúpid, però comprem estupideses com les mandarines pelades del súper, en safates de plàstic i sense corfa natural que és el millor embolcall. Si no fóra perquè la ironia no és el recurs més idoni per descriure el desinterès per la natura diria que és ecològic: cada dia el reciclem, renovant la desídia.