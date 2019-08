Cambio climático y cultural

Me pasma la cantidad de plásticos que utilizamos a diario. Una montaña: cajas, embalajes, rebujos y envoltorios de todo tipo y pelaje. Todo práctico, aséptico y bien presentado, agradable a la vista, pero a la vez superfluo, de usar y tirar. Ahora la ONU sugiere reducir el consumo de carne a nivel planetario, por el calentamiento global. Aunque desde mi punto de vista es una exageración, llegan tarde. La gente se está haciendo vegana por convicción y por moda: es lo nuevo y, por tanto, lo «bueno». Las redes sociales echan humo con la cuestión. Tampoco es, desde un punto de vista biológico, una razón acertada: si tenemos dientes caninos es porque somos comedores de carne. En fin, los nutricionistas van a ser rebasados por el experimento, si es que ya no están saturados. Tiempo al tiempo.

Pero no todo es de los productores y consumidores. También los poderes públicos tienen que ser aplicados y no unos dejados para vigilar que las aguas residuales no circulen por cualquier acequia y desagüen en la playa sin depurar. O que las toallitas embocen los colectores de la ciudad.

Pienso que el cambio cultural ha de ser profundo. Se impone un modo de ser y de hacer mucho más sobrio. Hace unos días leía en Cinco Días el empeño de un emprendedor por hacer desaparecer la obsolescencia programada. Antiguamente, claro que eran otros tiempos, pero de los mayores se aprende, cuando alguien edificaba una casa y compraba los muebles, estos debían servir a las siguientes generaciones: eran caros, sobrios, estaban hechos a mano, sobre madera (roble, haya, nogal, etc.). Hoy son semisintéticos, aglomerados, prensados, chapados, lacados, de melamina, etc., y duran 10 años. Son baratos y asequibles. Podríamos decir lo mismo de otros tantísimos objetos de consumo que cotidianamente nos absorben: por ejemplo, la ropa. Compramos ropa de moda y barata que solo va a durar una temporada. Al año siguiente, vuelta a empezar. En cuanto a la comida, desperdiciamos un 30% que va directamente a la basura. Todos tenemos la experiencia de la cantidad de cosas que se nos acumulan en nuestros hogares y eso que cada año desechamos un montón de enseres inservibles que teníamos almacenados «por si acaso».

El cambio climático reclama un hondo cambio cultural, de calado: renunciar a una sociedad acostumbrada al despilfarro y al derroche para elegir otra en la que el ahorro y la sobriedad sean paradigmáticos. Y esto, desde luego, no sale solo.