Les nicieses d'alguns

Jo no sé si al llarg d'una setmana soc capaç d'assolir tanta estupidesa junta soltada per homes blancs, poderosos i que creuen (o poden creure) que les seues paraules són veritats absolutes. Anem per parts. Les excuses donades per Plácido Domingo a les acusacions que li han fet sobre assetjament sexual, deixen al descobert tot un sistema de valors on el que primava era la satisfacció dels seus desitjos masculins per damunt de la voluntat de les dones que l'han acusat. Un sistema on les dones no som res més que objectes que es poden tocar o posseir a voluntat, sense que les nostres objeccions o les nostres negatives importen el més mínim. I la resposta i el suport que se li ha donat en xarxes socials ha estat, de nou, tota una revictimització cap a les dones assetjades que, no és presentable en una societat avançada.

I en aquests estàvem quan apareix Bertín Osborne dient que el feminisme a l'Estat Espanyol ja no és necessari i que les feministes devíem marxar, a altres països on sí que fora necessari defensar els drets de les dones a més de reconéixer que algun cop se li n'ha anat la mà amb alguna dona, tot i que després va dir que era la filla, la qual cosa ha quedat desmentida.

I jo em pregunte, com pot afirmar aquestes coses aquest home quan ens estan assassinant i violant dia sí i dia també a les dones només per ser-ho? En quin paradís de coquetes amb mel viu aquest individu?I si faltava algú, apareix Marcos de Quinto parlant del Govern com si d'una empresa es tractara i de la ciutadania com si fórem «clients / contribuents» i no com al que realment som, persones amb drets de ciutadania. No vull ni imaginar el que pensarà dels drets de les dones com a productes per a explotar. Clar que la gent de Ciudadanos defensa l'explotació reproductiva dels ventres de lloguer i això ja em dona una idea del que pot pensar aquest home. Però el més curiós de tot és que quan fas notar aquestes coses, sobretot a les xarxes, apareixen una caterva d'homes ofesos amb l'orgull ferit, perquè els remarques que les dones també tenim els mateixos drets humans que ells.

És com si els anomenares al diable i surten en tromba a defensar i justificar el que moltes vegades és injustificable i que fica en evidència la seua falta total d'empatia amb les víctimes. El que també traspua són els valors d'un sistema patriarcal on els homes porten gaudint tot un seguit de privilegis a costa del patiment i la submissió de les dones i cada vegada que nosaltres alcem la veu, aquest tipus d'homes ens la volen tapar de la forma que siga.

I és que no entenc com es poden passar per alt aquestes coses com els assassinats de dones i criatures o les violacions en grup o sense grup, o la justificació dels ventres de lloguer amb el que d'explotació reproductiva comporten o la prostitució per a satisfer desitjos sense importar la situació d'explotació sexual que pateixen aquestes dones que majoritàriament són tractades, precisament per a ser utilitzades com a esclaves sexuals. Però no sols passa, el que és encara pitjor, es justifica. Amb aquest model de masculinitat neci i miserable el feminisme és més necessari que mai!!!