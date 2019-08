Normalitat al nostre país

A la conformació del govern valencià ha seguit completant-se la nòmina de la resta de càrrecs a cobrir, incloent-hi també aquells llocs que tenen la condició d'assessorament. De les informacions que s'han fet públiques, es constata que en la majoria de casos s' ha seguit el sistema de quotes, o siga de repartiment segons les segles partidistes, la qual cosa ha generat algunes velades crítiques. El que ha passat no és cap novetat, ve fent-se des que tenim una normalitat democràtica, doncs, entra dins la dinàmica al ús, cosa que donaria per un bon debat.

Seguim, doncs, el camí encetat al 2015, quan després d' anys de nepotisme, corrupció, i d'eufòria del desenvolupament sense límits, es produí un canvi. Encetem,doncs, una segona versió o legislatura del canvi, amb un govern plural en el qual es pot dir que les esquerres i el valencianisme hi son presents i participen. Aquesta circumstància explica, almenys en part, que hi havia que col·locar, o fer possible, la presència de tota eixa pluralitat a les tasques dels diferents nivells o graons.

Dit això, però, caldria reparar en algunes qüestions. Una que em sorprèn és la manca d'anàlisi o reflexions sobre els quatre anys del Botànic, així com de les seues concrecions en altres instancies, com és el cas dels ajuntaments, comarques... Tal fet, crec que evidencia que el dia a dia és allò que importa. Possiblement, el buit deixat pel professor Alcaraz, que venia a ser la persona amb un perfil més analític que hi havia, estiga per ocupar, i siga vacant. Tornant de nou al inicií, reprenc el tema dels nivells inferiors del Consell, aleshores, voldria remarcar com molts dels càrrecs tenen un perfil bastant tècnic, i que en prou casos han estat coberts per persones de trajectòria més aviat política; tanmateix, aquest fenomen, comporta deixar sense cobrir la tasca social o cívica que algunes persones venien fent, i que és important mantindre per no desvincular l'acció partidista, o de govern, de la societat. Un canvi com el que el nostre país necessita demana una xarxa viva ciutadana, que possibilite l'enriquiment de la consciència de la gent davant de l' ofensiva de la dreta, la qual com ve fent fa ús de falsedats, generant confusió i temors.

No ignore la rellevància de problemes com és el del finançament, o les urgències en altres matèries: sanitàries, atur, desigualtats... No ignore com el pacte de govern que s'ha consumat, conté propostes i alternatives positives, però, malgrat que ens mostrem satisfets, no podem oblidar que cal una feina complementaria com seria la de guanyar consciencies i ampliar la base del canvi.