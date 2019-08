De la vedette al vedetismo

"Por lo menos deberíamos tener una renta de equis dinero para poder vivir" demanda la ex vedette Teresa Gadea Borrás, Branda en el circuito artístico. "Hemos trabajado mucho por Valencia, tendríamos que tener una ayuda (todas) todos los que hemos trabajado en el espectáculo nos merecemos un reconocimiento social y económico".

En la decimonónica plaza Redonda (Clot), y con el incesante paso de turistas como elemento escenográfico, surge la evocación del mundo de la Revista por boca de una de las mujeres que, en palabras del actor y dibujante zaragozano Jesús Padilla, han sido y son paradigma de la interacción, "La vedette tiene un acercamiento con el público que no tienen otros artistas; que se les haga un estudio sociológico". Branda empezó su carrera a los quince años "Me podía haber cogido la policía. Fueron veinticinco años de vedette"

Mujer y espectáculo es otro de los binomios de lacerantes machismos tribales, visibilizados u ocultos, significándose en el nulo reconocimiento. Las vedettes han trabajado, en porcentajes altísimos, sufriendo el vilipendio de una sociedad sectaria equipada con la tan proverbial doble moral de las dictaduras, y en la que difícilmente encajaban. Vedettes con años y años de carrera sin cotizar, no fueron dadas de alta por sus gestores, siempre hombres y, en gran número, con ligazones familiares o sentimentales. Mujeres en exclusión económica tras su carrera. Artistas de la Revista musical española que después de años de litigio, han sido reconocidas, "La vedette Tania Doris (Dolores Cano Barón, valenciana) heredará 2 millones de euros de Matías Colsada (Matías Yáñez Jiménez, empresario teatral), informa el titular de la web de europapress de septiembre de dos mil catorce.

Un anarquista valenciano Armando Estívalis (Armand Guerra) dirigió y escribió el guion de la inconclusa película Carne de fieras, rodada en pleno golpe de estado del treinta y seis en España, en el elenco femenino figuraban dos vedettes, la francesa Marlène Grey, apodada la Venus rubia y la barcelonesa Tina de Jarque (Constantina de Jarque Santiago, la Venus morena; "Se acostaba con Juan March, el banquero de Franco" escribe Gloria López para el noroeste digital en dos mil catorce). Juan Antonio Rios Carratalá, catedrático de Literatura española en la UA (Universidad de Alicante), historiador de teatro y cine, refiriéndose en uno de sus trabajos de investigación a la Venus morena, puntualiza: "hay víctimas que nadie las reivindica" y "una vedette de vida alegre no era el arquetipo de heroína ni para la República ni mucho menos para el régimen posterior".

¿Por qué no reavivar el sector frívolo de la farándula? Es un gran momento para la Revista, no hay nada más que ver los noticieros nacionales e internacionales. "Sketches" humorísticos y sátira están servidos. A eso se le añade música y baile y ¡el negocio se amplía!

"En la Seguridad Social me dijeron que estaba en el régimen de actores (actrices) y toreros (toreras); desde el año ochenta para adelante estaba registrado, pero del ochenta para atrás no hay nada". Empezar como chica de conjunto era lo usual, Branda lo hizo en el Teatro Chino de Antonio Encinas, empresario valenciano famoso por la tómbola El Cubo. Perteneciente a una saga de profesionales del espectáculo, también algo muy usual, comenta que su hermana mayor "Era vedette con los teatros portátiles, mi madre cantaba por Concha Piquer y mi padre era profesor de baile, el maestro Gadea". Vicente Escrivá (productor y director de cine y televisión valenciano) la llamó para la película (Visanteta, estate queta) tras haber intervenido en El virgo de Visanteta, pero "Mi padre se puso en plan gallito, si hubiera seguido en la segunda película estaría en el mundo del cine", tenía dieciséis años.

"Siempre que dices que eres vedette los hombres piensan que te has tirado a mucha gente".

"Las vedettes modernas son Madonna, Paulina Rubio, Beyoncé; creo que sí son vedettes, pero lo que no tienen es lo bonito de antes, el contacto con el público. Norma Duval ("Purita para los amigos, es una de las cabezas mejor amuebladas del mundo del espectáculo en España" escribe Hilario López Millán) tira más a la vedette clásica". Ali (Christina Aguilera) personaje de la película Burlesque, dirigida por el estadounidense Steve Antin, refleja la pasión de estas artistas por su labor; "Quiero subirme ahí, quiero hacer eso" a lo que un compañero replica: "La cuestión es ¿tienes ese talento?".

"Mi marido me cortó mucho las alas a la hora de trabajar sola, conmigo tenía la garantía de que yo estaba ahí, teníamos el show y yo hacía de vedette". Casada casi veinte años con Manolo Codeso Nieves (dúo Lussón y Codeso.), primo de Manolo Codeso (Zorí, Santos y Codeso); él pensaba: "Si alguna productora la coge yo me quedo sin pareja". ¿Cuándo acabará la supeditación laboral femenina a los intereses empresariales, sociales y políticos masculinos? ¿Cuántas mujeres son marionetas de un guiñol donde los roles están adjudicados por adelantado, ya sea en las altísimas esferas, como en trabajos infravalorados por mera condición de género?

El multicolor y fascinante mundo de las vedettes sirvió de bálsamo a la España deprimida y gris durante la dictadura franquista, al igual que los musicales de Hollywood apaciguaban ánimos y hacían soñar en las crisis norteamericanas. Plumas, lentejuelas, música, humor, canciones, bailes, colorido, fastuosidad, brillos, pedrería, satén, boas, tules disfrazaban la decadencia, pobreza y totalitarismo, deslumbrando a personas ávidas de fantasía.

"Hay vedettes de mi edad (cincuenta y siete años) que están haciendo la anti vedette. Rosita Amores hace la anti vedette, hay una que hace de Lina Morgan". José Luis Coll, humorista y escritor conquense, escribió de María de los Ángeles López Segovia (Lina Morgan): "Que tan merecidamente ha triunfado en España, a pesar de ser española". El recorrido de la vedette es efímero y obliga a las artistas a reinventarse haciendo gala de unas excepcionales tablas adquiridas en toda clase de escenarios y bolos. "Igual hemos trabajado en el Casino de Málaga que encima de un carro. Iba a teatros y a plazas de ayuntamientos, normalmente el público era mixto. Me he llegado a cambiar debajo del escenario y en una iglesia. Ha habido sitios de tenerme que quedar vestida, no con bañador, obligada por el cura".

"Valencia ha sido tierra de artistas, mucha gente ha venido a trabajar aquí". Pero hoy, al igual que entonces, ¿se puede vivir del espectáculo? En la memoria quedan locales de la época dorada. "He trabajado en Balkys, el público gay es maravilloso", Claca, La Marxa, La Boheme, "En Ku-Manises hicimos algo de vanguardia", Canal, Belle Epoque Valencia ("Unos constructores de Valencia estaban haciendo un local con idea de abrir una sala para Madame Arthur y otros (otras) artistas, pero los empresarios quebraron y nos lo ofrecieron a nosotros. Belle Epoque sería la mezcla de las muchas cosas que yo había visto en Japón, en París o en Berlín" relata la supervedette Dolly Van Doll –Carla Follis- en su biografía, escrita por la locutora y guionista Pilar Matos (Pilar Díaz Utrilla) En el teatro Pavón, "Estuvimos de huelga porque no nos pagaban. En una discoteca extremeña, "Donde trabajaba de relaciones públicas el Dioni ("La venganza del Dioni: 30 años del robo del furgón", www.revistavanityfair.es, 28/07/2019) .me dieron un talón falso y no pude denunciar ni nada".

"Lo que funcionaba era: la Ramona se ha tirado un pedo y ha reventado la plaza". Zafiedad en lo que dio en calificar Manuel Vázquez Montalbán: "tolerancia garbancera del tardofranquismo", algo que viene floreciendo en el vedetismo coetáneo de representantes públicos que utilizan la chabacanería descalificadora para alimentar Internet.

Actualmente infinidad de artistas se encuentran en un páramo donde la panoplia de oportunidades del mundillo es una entelequia, por lo que la supervivencia diaria se ve sujeta a ocupaciones de diferente índole, "Hay quien está cuidando a gente mayor, yo he trabajado limpiando en el Hospital General. No les interesa hacerte fijo (fija) a los (las) profesionales de la limpieza". Ilusionada Branda confiesa: "Ahora he hecho un corto con la Universidad de Castellón: La vida es drag. Trata de la vida de los drag queen (transformistas) en la época de Franco, que estaba muy mal vista la homosexualidad".

"Mary Francia, Mary Mendoza, Clara Esmeralda, Rosita Amores, Mari Marcos, Mary D´Arcos, Anuska, Celia Rossi, Pili Eva, Lady Labelle, Verónica Viana. En esa época todas llevábamos canciones de Pardo y Boscá".

¿Quiénes son los caballos blancos que auspician el vedetismo en espacios de poder? Estamos en la era de los colgajos, como llama Lina Morgan a los descomunales tocados, en la película de Mariano Ozores: Dos chicas de revista. En la Revista como en política todo es cuestión de perifollos a la hora de salir a escena, con ellos se pasa ipso facto de vicetiple a primera vedette. "La huelga feminista me parece (Cayetana Álvarez de Toledo) un disparate", ("el diario.es", 03/03/2018).

"El teatro es: ver, oír y callar. Como me dijo mi madre, figura de las variedades".