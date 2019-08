¿Se puede evitar aún un Brexit a las bravas?

La inusual petición de Boris Johnson a la Reina Isabel, a la que ésta ha accedido, de que en Septiembre suspendiera las sesiones del Parlamento británico durante cinco semanas, ha vuelto a llenar de dramatismo las páginas de la prensa de todo el mundo. Con esta acción, que ha escandalizado a muchos parlamentarios y ciudadanos por su burla y carácter poco democrático (en las primeras horas tras el anuncio, medio millón de británicos habían firmado ya una petición contraria a esa maniobra), el primer ministro Johnson ha dado una vuelta más, quién sabe si definitiva, a la tuerca en sus intentos de forzar un Brexit a las bravas.

Las probabilidades de que, a dos meses de que el Reino Unido salga automáticamente, sin previa acción contraria que lo impida, de la Unión Europea sin un acuerdo con ésta, son cada vez mayores. De hecho, la acción de Johnson, pese a las explicaciones ofrecidas por él y su entorno, sólo busca aumentar dichas probabilidades. Es más, casi todos sus gestos y palabras en estos últimos meses ya han ido en esa dirección. La incansable y firme reacción ante ellos de la UE también lo va. Y el tiempo necesario para impedirlo se evapora rápidamente, salvo que, el Reino Unido propusiera, aunque fuera incluso en los minutos previos a la medianoche del 31 de octubre, lo que parece harto improbable: que retirara su petición de aplicar el artículo 50 del Tratado de Unión Europea que puso en marcha su proceso de salida de ésta.

Por las premuras de tiempo, la primera, y tal vez también la segunda, semana de septiembre van a ser cruciales. Lo que se haga en ellas determinará cómo se resuelve el tema del Brexit, pues cualquier iniciativa posterior (al margen de lo mencionado sobre el artículo 50) fracasará por falta de tiempo. En ese sentido, y pese a que ciertos proponentes del Brexit han sacado otros asuntos a colación (especialmente el de la «factura de salida»), y sobre todo desde que Johnson ha asumido la jefatura del gobierno, el único asunto que impide un Brexit acordado es el del mantenimiento o modificación de la cláusula de salvaguardia que impida que, hasta que se firmen las condiciones sobre la futura relación entre la UE y el Reino Unido, se tenga que establecer una frontera dura (esto es, con controles físicos en frontera de las mercancías que circulen entre las dos Irlandas). Cláusula de salvaguardia que, no se olvide, propuso Theresa May, y no la parte europea, cuando durante las negociaciones para el Brexit se hizo evidente la necesidad de una solución ingeniosa ante el deseo británico de salirse no sólo del mercado único sino también de la unión aduanera con la UE.

Para que este asunto se resuelva sólo quedan cuatro opciones, cada una tan improbable como las otras. La primera, que Boris Johnson renuncie a su oposición a la citada cláusula de salvaguardia al comprender lo catastrófica que su ausencia puede ser para su partido y su país. La segunda, que la Unión Europea renuncie a dicha cláusula, pese a los riesgos enormes para la paz en Irlanda y el funcionamiento de las normas comerciales. La tercera, que el Parlamento británico fuerce la mano a Boris Johnson consiguiendo su dimisión y aprobando un nuevo gobierno (con elecciones o sin ellas) que acepte el borrador aprobado por Theresa May o pida una nueva extensión del plazo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, pese a las animosidades que despierta el líder laborista Corbyn y lo difícil que sería encontrar otro candidato de consenso. La cuarta es que el Parlamento británico apruebe una ley que obligue al gobierno a descartar una salida a las bravas. Como las tres opciones previas son poco verosímiles hoy, es el temor a que fructifique la cuarta opción lo que ha llevado a Boris Johnson a pedir la suspensión del Parlamento, al comprender que se estaban produciendo muchos movimientos en esa dirección tras el acuerdo de Corbyn de no optar por la vía de la censura al gobierno. Con la suspensión del parlamento, el atrevido Johnson puede haber cercenado esa opción al acotar el tiempo necesario para que el Parlamento debata y adopte dicha legislación.