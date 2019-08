Un nudo de pasiones

En Mestalla, vi jugar a Pelé, del Santos de Brasil, en el trofeo Naranja, 1959, cuando el presidente valencianista, era Vicente Iborra. Por eso, ahora, cuando a finales de agosto, tiene lugar la presentación, en el Club Náutico de Dénia, del libro, «Los relatos de Centenario», del Valencia Club de Fútbol, coincidiendo con el 60 aniversario de aquel primer trofeo Naranja, los recuerdos se agolpan en mi memoria.

En Mestalla, asistí a los grandes desafíos valencianistas en la Copa de Ferias, hoy Europa League, donde el Valencia por dos temporadas consecutivas (1961-62 y 1962-63) se proclamaría campeón, con victoria en Mestalla, la primera de ellas, frente al Barcelona, 6-2, con tres goles de Guillot, y empate en Barcelona, Nou Camp, en la devolución de visita, 1-1, con nuevo gol de Guillot, lo que vino a reafirmar la consideración de nuestra ciudad como, «Ciudad de Ferias», puesto que en ella se inauguró la primera Feria de Muestras de España, en el año 1917.

Desde entonces, fue creciendo mi afición y, con ello, mis viajes con el equipo, lo que me llevó, por citar tres ocasiones victoriosas, a Barcelona, en Sarrià, donde, aun perdiendo ante el Español, el Valencia de Di Stéfano, se proclamaría campeón de Liga, gracias al empate en el Metropolitano, entre el Atlético de Madrid y el Barcelona; a Madrid, en el Santiago Bernabéu, con ocasión de la final de Copa frente al Athletic, donde dos grandes aficiones, vasca y valenciana, se disputarían la victoria en un partido apasionante con victoria valencianista, 2-1, con Roberto Gil, de capitán; y, más recientemente, en Göteborg, donde, en esta hermosa ciudad sueca, el Valencia C.F. repetiría trofeo, en este caso europeo, frente al Olympique de Marsella, 2-0, en la Europa League.

Más tarde, por razón de matrimonio vine emparentar con otro seguidor valencianista, mi suegro, Francisco Lluch, quien, como mis padres, también vino a demostrar su adhesión al club con la adquisición del pase de socio, por 15 años. ¡Lástima que una operación análoga no hubiera sido planteada a la afición ante las recientes dificultades económicas! Y, también, gracias a mis suegros, vine a conocer al gran capitán valencianista de la época, Salvador Monzó, así como a sus hijos; y al directivo Baltasar Alemany, y a sus hijas, amistades que, con todos ellos, conservo, felizmente. Pero la cosa de las afinidades valencianistas no quedan ahí, porque Monzó, residía en El Perelló, justo al lado de nuestra casa, donde también lo hacían, Puchades y Sócrates, y el que sería más tarde presidente del Valencia C.F., José Ramos.

Para testimoniar la calidad humana de nuestros capitanes, recojo aquí una anécdota de Salvador Monzó - su hija Aurora fue apadrinada por Antonio Puchades, como su hijo Tito lo fue por Vicente Asensi - quien tras vencer 3-0 al Barcelona, en la final de Copa de 1954, hace pues este año, 65 años, afirmaba: «No me preguntes cómo lo hicimos, porque no lo sé, lo que sé, es que los corrimos a balonazos durante los noventa minutos. Recuerdo que, a poco de empezar - continúa diciendo Monzó - Luis Suárez le plantó cara a Puchades; éste se enfadó, y no le dejó tocar ni un solo balón en todo el partido, ¡Puchades, podía con todo y con todos! Yo, como capitán del Valencia, viví los momentos más emocionantes de mi carrera deportiva».

Más tarde, cuando parecía que jamás lo íbamos a conseguir, el Valencia C.F. estuvo por dos veces consecutivas, en París y Milán, 2000 y 2001, a punto de lograrlo en las finales de la Champions League, y solo la inexperiencia, en el primero de los casos, y la fatalidad de los penaltis en el segundo, impidió que lo consiguiéramos. Y aún así nos divertimos. En palabras que recuerda, Eduardo Galeano, «ganamos, perdimos, igual nos divertimos». Intentándolo, y volveremos a intentarlo. E igual que fue posible en el fútbol, lo es en otras disciplinas culturales, económicas y sociales. Y en nuestra mano, y esfuerzo colectivo, está el conseguirlo.

Con un nudo de pasiones, que diría Mario Benedetti, en pro de un ideal social, que suponga todo un compromiso cívico. Pues hoy, el Valencia Club de Fútbol - en sus orígenes, Valencia Football Club - es el principal estandarte deportivo de nuestra sociedad. Un Valencia C.F. indispensable para el buen desarrollo de un cuerpo social que debe tener en el deporte, asimismo, el referente necesario para su buen funcionamiento.

La celebración del Centenario es la gran oportunidad de reconocer la visión de aquellos seis fundadores que, en el Bar Torino, dio lugar al Valencia C.F.; a los grandes presidentes, como Luis Casanova, por citar al más significativo, que lo presidieron; y a todos quienes durante estos 100 años lo han venido defendiendo, en el terreno de juego y en la grada. Una apuesta sobradamente recompensada por los triunfos que se logren y por la forma de obtenerlos. Con una sociedad consciente de que con ello se representa no solo una ciudad sino a todo un país, que si en el pasado fue reconocido por los cítricos, como describiera Cavanilles, hoy, siglos más tarde, se le conoce también por el fútbol.