Pedro Sánchez: L'Escola Pública necessita un govern d'esquerres

En iniciar el mes d'agost, els STEs vam assistir a la crida que Pedro Sánchez va fer al món educatiu dins la ronda de consultes amb els moviments socials, per tal d'escoltar les nostres propostes per a la formació del nou govern després de les eleccions generals del 28A. I també per a fer-nos arribar les seues consideracions.

Els darrers anys han constituït un llarg període d'inestabilitat política que ara podria solucionar-se, i això és imprescindible per a recuperar els drets socials retallats amb el mandat del Partit Popular. El resultat de les eleccions generals del 20D de 2015 no va fer possible l'arribada de l'esquerra al govern, mentre que la curta legislatura derivada de la moció de censura no n'ha permés a penes cap progrés.

La nostra organització segueix amb preocupació els entrebancs entre el PSOE i les forces progressistes amb representació en el Congrés dels Diputats per arribar a una entesa que possibilite la formació d'un nou govern. Malgrat això, el sindicat considera que és necessari que el President en funcions persistesca en el diàleg amb els grups polítics que també han manifestat el seu compromís amb l'Escola Pública a fi d'arribar a la constitució d'un nou executiu sense esperar una nova convocatòria electoral. Pedro Sánchez no hauria de confiar-se per què la dreta s'abstinga en una nova sessió d'investidura, ja que el preu que s'hi pagaria pot significar el manteniment de les polítiques neoliberals, l'augment de les privatitzacions en favor dels interessos particulars de les elits i renunciar a la reparació dels drets socials que la societat demanda. A més, també s'ha d'evitar de totes totes una nova convocatòria electoral pel desencís que produirà en l'electorat i el risc d'una victòria de les dretes.

Els col·lectius convidats, majoritàriament -encara que no tots- de l'àmbit social de l'esquerra i, per tant, defensors de l'Escola Pública, vam fer una defensa dels principis que l'han de sustentar, tot afegint, és clar, la derogació definitiva de la LOMQE i la reversió total de les retallades imposades pels governs anteriors. Igualment, es vam manifestar per la necessitat d'un govern progressista i advertírem de les incertituds d'unes noves eleccions.

Per tal d'aconseguir aquests objectius, el sindicat ha recordat a Pedro Sánchez els compromisos adquirits i signats pel PSOE amb la comunitat educativa, almenys, des de la gestació de la LOMQE fins ara: l'Acord de 2013 en el Congrés dels Diputats 10 Razones para rechazar la Ley Wert, el Acuerdo Programático del PSOE con la Comunidad Educativa (2015), el Documento de Bases para una nueva Ley de Educación (2017) y el document de la Plataforma Estatal per l'Escola Pública La Educación que queremos (2018), els punts destacats del qual són la defensa de l'ensenyament públic com a eix vertebrador del sistema educatiu, la coeducació, l'escola democràtica i participativa, la laïcitat, la inclusivitat i la igualtat d'oportunitats, la defensa i foment de les llengües territorials, la dignificació del professorat i l'estabilitat de les plantilles docents. A tot això, el sindicat afegeix que cal augmentar la inversió educativa -per a la qual cosa es necessiten uns nous Pressupostos Generals de l'Estat- amb un mínim garantit per Llei del 5% del PIB per a arribar a un 7% en un termini acceptable, sense oblidar la necessitat de solucionar de manera definitiva la problemàtica del professorat interí, amb una fórmula negociada de consolidació funcionarial a partir de les possibilitats que ofereix l'EBEP en forma de concurs.

Pedro Sánchez, com a guanyador de les darreres eleccions generals, té la responsabilitat de conformar un nou Govern que done satisfacció a les demandes socials. I això només és possible arribant als acords necessaris amb els grups polítics progressistes del Congrés dels Diputats. El contrari no serà entés per la gent que hem votat esquerra.