Estat d'emergència

Estem en una situació d'emergència i així ho ha reconegut el Consell este divendres d'acordar la Declaració d'Emergència Climàtica.

Tal com ha declarat la Secretaria Executiva de l'ONU sobre Canvi Climàtic, Patricia Espinosa, aquesta mateixa setmana «la ciència és clara: el repte climàtic és una crisi existencial. Ja no es tracta d'una amenaça llunyana, sinó d'un perill concret i immediat. (...) El canvi climàtic es mou més ràpid que nosaltres.»

El canvi climàtic no s'ha abordat mai seriosament, i sols ha estat una preocupació marginal per a la majoria d'actors. El nostre compromís és situar el canvi climàtic al centre de l'agenda política, i això implicarà necessàriament canvis en l'economia i en la societat, dissociant les millores del benestar econòmic de les emissions dels combustibles fòssils.

Aquesta transició demana actuacions valentes i creatives, ja que l'actual model ha quedat obsolet, on la solució no podrà ser únicament –que també-- tecnològica i normativa, sinó que afectarà els models econòmics i socials, on la innovació i la conscienciació seran clau. Ara bé, de cap manera podem deixar enrere les classes més vulnerables, que són les que tradicionalment han de suportar el cost dels canvis que s'han donat. Haurem de ser suficientment diligents per identificar i crear nous llocs de treball dignes en aquesta nova economia; i repartir el cost del canvi de manera responsable. La política per a les persones i per al medi s'ha de donar de maneja conjugada.

El repte és enorme i des de la meua conselleria assumim la responsabilitat d'impulsar una estratègia que interpel·la en un primer moment a l'administració per assegurar una actuació coherent i coordinada des de totes les conselleries, col·laborant amb la resta de les administracions. Volem ser exemple en la nostra activitat diària.

A més, des de la conselleria volem posar en valor el patrimoni natural com a embornal dels gasos d'efecte hivernacle, així com assegurar que activitats agràries i forestals compten amb mesures per adaptar-se als nous escenaris climàtics amb els que ens enfrontem. Les accions de mitigació i adaptació afectaran a tots els sectors, i l'avaluació de les actuacions que es generen al territori valencià hauran de tindre en compte el seu impacte i vulnerabilitat envers el canvi climàtic. Haurem de valorar minuciosament els diferents camins que podem traçar en la transició energètica, fent un exercici ambiciós i amb un elevat caràcter pragmàtic.

Tindre un coneixement clar de la situació actual, dels escenaris futurs i dels nostres objectius ens ha permès desenvolupar una Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic que hem de posar-la en marxa al mateix temps que treballem en la nova Llei de canvi climàtic.

Anem pas a pas, sense deixar ningú enrere, sumant actors i guanyant ritme en cada nova acció, ja que la situació no ens permet perdre temps i no està exempta de complexitat.Treballem amb la seguretat que aquest nou camí que encetem ens portarà a una societat millor, més conscient, crítica i justa. Fem-ho possible.