Cultura desde abajo

"Dar legitimidad a lo que está pasando en la calle" proclamó el director gerente del Consorci Valencià de Museus José Pérez Pont. Catalina "Isis" Millán, disc jockey, promotora, poetisa y rapsoda, junto a Naxo Lázaro, locutor de radio, integrante de Poetas del montón que "cree en la palabra como arma de instrucción masiva" (web Vociferio), han conjurado a los hados institucionales en la conjunción precisa para una exposición colectiva y actividades paralelas, fundamentadas en la poesía: Palabra y poder, sala Contraforts del Centre del Carme.

¿Por qué no se normaliza el progresismo cultural, evitando traficar con la educación? ¿Qué hay de la constancia en el apoyo a las nuevas generaciones?

"La rueda ha dado toda la vuelta", comenta Millán visiblemente satisfecha por haber convocado a una relevante cantidad de artistas de la palabra, "Es un juego, nos vamos llamando (las) los unos a (las) los otros, por eso es un dominó". Bajo tan singulares fichas, con textos y fotos, y en una longitudinal pizarra, la chiquillería pinta con tizas de colores una cara de niña, una puerta con el letrero de museo o "Un dragón, o algo parecido, me lo invento" dice el chaval que perfila de azul los dientes del monstruo mitológico. "Al final todos (todas) somos un poco niños (niñas)".

¡Qué proliferen sobresalientes acciones culturales en las que la infancia participe junto a personas mayores!

"Hay que hacer conciertos y vender música, youtube no paga" declaró el dj. Boranimals (Borja), miembro de The Basement, en la fiesta despedida del proyecto "Bajo la Nube de Verano" organizada por el IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno). Un gran anillo metálico suspendido presidía la explanada de la escalinata. Vinilos y electrónica hicieron bailar a Lara, una niña de dieciocho meses, junto a su padre; "Le encanta la música" comentaba Raquel, su madre. Cultura de ocio sin edades, diversidad de género y entorno social; "Faltan eventos así en València. Eventos culturales, sostenibles, ecológicos, Valencia está muy abierta a ello" comentaba Belén Balada, joven valenciana que asistía acompañada por dos amigas escocesas y otra burgalesa.

"Está en nuestra mano crear; sin vosotros (vosotras) no habría cultura"; realmente el proceso participativo de la exposición es reseñable y constatable. Cercanía para comunicar y respetar. ¿Oído cocina?

"La gente ya no llega a los sitios por enchufe" refiere el sajeño (Sax, Alicante) José Luis Pérez Pont, apuntando que atrás quedaron los "Reinos de taifas"; sobre la gestión que le atañe, el licenciado en Derecho y actual responsable del monumento otrora Museo de Bellas Artes, sentaba: "Hacemos uso de los recursos al céntimo", confesando estar convencido de que nuevos aires han llegado a sectores destacados y, poniendo en valor la educación y cultura como "Herramientas de transformación social". De ahí el impertérrito interés del poder por silenciarlas, pulverizarlas, prohibirlas, "Documentos secretos, destruidos o en manos de franquistas: la batalla de los (las) investigadores por la memoria histórica", titula Carlos Hernández en eldiario.es en abril del dos mil dieciocho. Eso y mucho más genera educación y cultura a la medida, facilitadora del engaño. Falsedades que antes eran difundidas de manera arcaica, bajo la manipulación de los oráculos de la oniromancia y demás enredadores. Cuenta el poeta griego Homero en la Iliada que "el rey Agamenón fue castigado por Zeus que en sueños le dio una falsa información del futuro. Se trataba de una mala e infantil jugada de Zeus (La interpretación de los sueños, Luz Tambascio). Actualmente hacen el mismo trabajo mediante especímenes y mecanismos más sofisticados.

Sin libertad cultural y educacional es facilísima la manipulación oligárquica, sea religiosa, económica o social. "Aquel mismo año el Santo Oficio detuvo a Francisca Hernández, una iluminada o beata muy conocida, a la que había tolerado hasta entonces sus actividades; pero que se tomó unas libertades sexuales y teológicas que se hicieron notorias. Era una mujer de muchas cualidades, la menor de las cuales no era precisamente su atractivo físico.

(Siempre la cultura y educación heteropatriarcal machista al cien por cien). La Hernández venía siendo observada por la Inquisición desde 1519. La influencia de la Hernández era muy sospechosa para la Inquisición, quien la hizo arrestar en 1519 y de nuevo en 1525. Entre los arrestados con ella en 1525 por iluministas (defensores de la libertad, progresistas) había una tal María Cazalla, hermana del obispo Juan Cazalla. María Cazalla fue detenida de nuevo en 1532, encarcelada y torturada, (torturas como la garrucha: ser colgado por las muñecas con pesos en los pies, se le alzaba a la víctima y se le soltaba de golpe dislocando extremidades, la toca o tortura del agua y el potro donde cuerdas en cuerpo y extremidades eran apretadas hasta atravesar la carne; siempre las víctimas eran desnudadas "excepto aquellas prendas mínimas para tapar sus vergüenzas") acusada de las herejías luterana (protestantismo), iluminista y erasmista (religiosidad interior, crítica de la corrupción del clero)", relata el historiador británico Henry Kamen, profesor en las universidades de Edimburgo y Warwick en un detallado estudio sobre "La Inquisición española".

"Cuerpo: acepción que no se encuentra en el diccionario patriarcal: esta vez sé cuándo apagar el fuego", aporta Sol Camarena Medina, coeditora de la revista feminista virtual La Gorgona, a la composición expositiva. Yolanda Escribá Burdeus, Ágata Navalón, Catalina "Isis": "Que cuevan las losas dentro de la laringe ennegrecida de mentiras propias". Iris Almenara, Lirika, Elena Casado Pineda, Elena Krause, Ersilia Zenaida Goada, Eva Uve: "Me pregunto si la gente se pregunta lo que me pregunto cuando pienso, y me ven pasar callada con un rumbo fijo a paso marcado por las calles de València". Lourdes Vicente, Clara Moltó, Hecatis, Irina Yellows, Juliet Kent: "Queridos seres mágicos, complicados, nauseabundos y atrayentes, probablemente no tengamos razón, pero al menos tendremos paz. Os lo juro". Akí Martínez Berná, Joana Pellicer, Costanza Carlesi del Río, Mississipi: "Si un rayo te mata si la pobreza te destruye si un coche te mata si una bala te destruye ¿Por qué te crees invencible? Mrs Kintsugi, Agustina "Julieta", Dalila Eslava, Gabriela Pautnski, Elsa Moreno. "No todas las balas matan, algunas dejan recuerdos. Y si de algo sirve la memoria es para saber que hoy soy la cicatriz de ayer". "El nuevo PGE de Alboraia amenaza 264.000 metros cuadrados de huerta #SOSAlboraia", (Facebook Per L´Horta). Blanca Férriz, Sara Olivas, Sara Montañés, Patricia Crespo, Uma Arikzun: "He decidido hacer de mi vida una obra de arte, que dé ganas de mirar y quedarte". Notable participación femenina en la cultura.

"Para este proyecto se destinan cuatro mil euros" declaró el que fuera presidente de la Asociación Valenciana de Críticos de Arte (AVCA), Pérez Pont, a lo que el artista versificador Lázaro, añade "Nos hemos gastado más de lo que nos han dado", y pendiente está el poder hacer el folleto explicativo.

Democracia cultural desde la construcción horizontal. Visibilizando, compartiendo, difundiendo la poesía en espacios: Carme Teatre, El Ventanal, Café Cerati, Giroa Grastro Bar, Pub Quercus, La casa de pasárselo pipa, Espai Llimera, La tapadera, El patio de Ruzafa, Anverso, buses de la EMT "Versos al bus".

Cultura desde la de base, de la que penosamente se vive. "Nace de abajo" ratifica Pérez Pont. Sí. Pero hacia abajo nunca mira el poder ni el capital con respeto, ya que, en palabras de Catalina Millán, "La cultura es muy difícil que genere dinero". En la sanguinolenta y bastante gore película de Tarantino El hombre de los puños de hierro, uno de sus personajes sentencia: "El poder es una amante caprichosa".

"Cuando llegué aquí había un presupuesto de dos millones de euros, ahora hay cinco millones" afirma Pérez Pont, prototipo del atildamiento. Fue Ramoncín quien declaró: "Duermo con mis cremas y cada mañana meto la cara en agua helada. Y no me siento menos hombre por reconocerlo. Se acabó el rollo de tumbarse a ver la tele tirándote pedos y eructos y oliendo mal. Tienes que encontrar un equilibrio con tu lado femenino", (Hombres material sensible, Joana Bonet).

Poetas y poetisas transmiten su tiempo, lo tangible y lo intangible. En palabras de William Hazlitt, ensayista y pensador inglés, (Ensayos sobre el arte y la literatura): "la poesía es el lenguaje universal gracias al cual el corazón está en consonancia con la naturaleza y consigo mismo".