Marc és un jove agricultor de Cullera que té un compromís personal, i molt fort, amb la seua professió. Enguany ha implantat la festa del «Tall de la carabassa», la primera collita del fruit de la carabassera en el terme cullerenc. Part de la campanya li la fa el seu pare, l'escriptor Manuel Joan i Arinyó, tot siga dit. Només en el camí del Pont de Polit ha treballat enguany tres camps que estaven perduts. Per a l'ocasió, i per a estimular l'agricultura, les autoritats li feren un bon netejó al camí –que és un tram de la senda PR-CV-336. Com que a més és un agricultor jove i usuari de les xarxes, «agroinfluencer» li diu un amic, no para de penjar vídeos reivindicant les genuïnes virtuts agropecuàries amb una certa dosi de conya.

En cada intervenció, l'agroinfluencer contesta a dos o tres temes d'actualitat, com ara a les veganes de les gallines, o als ciclistes finolis «que van amb malletes apretades que pareixen croissants». L'últim, coincidint amb l'acabament de la campanya de la carabassa, el dedica «al iaio del Mondúver, al Cristalero i al Jaki Xan». Però la major crítica li la fa a un amic seu, Aaron, que vol anar-se'n dos mesos al Nepal a escalar l'Himalaia, «si vingué a collir creïlles i no durà ni mig dia» diu Marc desaprovant-ho. Per a ell doblar el llom collint carabasses és el millor esport possible€ i barat.

En això del turisme a l'Everest li done tota la raó. Recorden vostés la foto d'una cua d'escaladors que volien arribar a fer el cim, passant pel mateix lloc que sir Edmund Hillary i el Sherpa Norgay Tenzing passaren en 1953. La penjà en Instagram, el passat mes de maig, Nirmal Purja, militar i alpinista nepalí, i immediatament es va fer viral arribant a ser portada del The New York Times. Curiosament, són pel·lícules com Mal de altura o el documental Everest les qui han estimulat el turisme al cim del vell Pic XV quan haurien d'haver provocat tot el contrari: dissuadir els aficionats. Si tenim en compte que la contemplació del paisatge des del cim costa entre 25.000 i 100.000 dòlars, viatge a part, que alguns d'ells moriran en l'intent i la immensa majoria patiran, per la mateixa inexperiència i l'aglomeració, moltes penalitats, només podem pensar que eixes persones estan mal de la carabassa.

Pitjor estan uns dos milions de desficaciats que s'han apuntat a la quedada Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, convocats en féisbuc fa uns mesos pel jove Matty Roberts, que ja ho ha desconvocat, per tal d'alliberar els extraterrestres captius en la base Area 51 en el comtat de Lincoln, Nevada, EUA. Hui és el dia, 20 de setembre, alguns dels friquis més carabasses s'acostaran i muntaran un circ. Altres s'ho miraran des de Las Vegas, la cervesa Bud Light els ha patrocinat una atracció alternativa, i els més convencionals s'apuntaran a la canònica excursió a l'Area 51 per 189,06 €.

¡Món de carabasses!