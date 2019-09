El recuerdo pone a disposición del tiempo la vivencia y con esperanza hace el cómputo de la vida... Los que escribimos columnas de opinión, sabemos que junto al título (la mayor parte de las veces) está el deseo y la voluntad del lector. La actualidad, ya saben, es una nodriza que amamanta a todos.

Hoy quería escribir sobre Franco, pero resulta qu no me acuerdo de nada. He tratado de retroceder en el tiempo, he perseguido enconadamente a la memoria, he... Coño, no me acuerdo de Franco. Nací en 1969 y junto al dilema del recuerdo veo una televisión de culo grande, y con claridad recuerdo el famoso «Españoles, Franco ha muerto». Es mi único recuerdo; no tengo ninguno más. Por lo tanto, teniendo la oportunidad de usar el nombre de Franco (debido a los acontecimientos actuales) no puedo. ¿Qué les puedo contar? ¿Lo que he leído en los libros? Creo que los artículos de opinión no deben ser la satisfacción de las circunstancias que no se puede respaldar con la vivencia. Sí, los buenos artículos son los que cuentan con el pensamiento antes de ser escritos; de arrebatados predicadores está el mundo lleno...

Todo aquello que resuena en el oído gobierna las emociones; las mismas que a pesar de ponerse contentas o furiosas, no pasan de ser un estado de ánimo. Qué martirio, tener que exponerse a diario a la tortura de los que elevan la maldad y la saña, los mismos que esconden el interés entre líneas; las personas que escribimos podemos usar la insensatez y crear polémica o podemos aplastar la cabeza al oportunismo con nuestro silencio.

¿Saben? El rostro de la reflexión es maravilloso, al terminar los artículos siempre me sonríe.