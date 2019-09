Sobre sexualidad "Todo lo que nos han contado es mentira". En el Auditori Municipal d´Alboraia, "La Psico Woman", Isabel Duque reunió a más de un centenar de personas para hablar de sexualidades, diversidad, violencias e igualdad. Hombres y mujeres de diferentes edades, puntuales a la cita, ocuparon el amplio salón de incómodos asientos.

"España suspende a nivel de educación sexual".

Desde el arranque hubo interés general y empatía por el discurso de la sexóloga, youtuber, psicóloga y defensora de la generación encontrada (juventud que enseña si la gente prescinde de "adultismos" y barruntos de juicio). Duque, con sus talleres de activismo y charlas de feminismo en redes, se ha posicionado entre las labores educacionales de mayor seguimiento, como el programa de youtúberes por la igualdad.

"Hace años me volví loca, me fui arriba y escribí un blog al no encontrar referentes positivos en YouTube". En la presentación del acto relató como su impactante apelativo surgió de la inventiva de un discípulo, "Molaría si te pusieses este nombre tan de marketing".

"Hay gente que hace cosas muy cañeras".

"Para analizar lo que nos están metiendo en la cabeza" en la pantalla situada en un lateral del escenario, se proyectaron cortes de películas. En las imágenes de Cincuenta sombras de Grey los comentarios de la sexóloga clarificaban lo que se trata de inculcar: "Ella tiene así un rollo pasivo. Plano culo de él. Le quita la braga para tocarle la vulva. Embestida. Embestida. Embestida"; "¿Qué nos está diciendo?: Pareja joven heterosexual, sin discapacidad alguna; todo gira en torno al coito; lo tenemos eso como muy metido". "Todo en torno al pene. Si los penes pudieran hablar dirían ¡cuánta presión!".

Miles de millones de mujeres viven condenadas a personificar estereotipos, "No puedes ser ni muy monja ni muy guarra, eso, ¿quién lo integra?". Innumerables jóvenes, chicos y chicas, desconocen la realidad de sus cuerpos abocados a la información dada por un distante maestro manipulador: Internet. ¿Tan malo es hablar de sexo en familia? Una de las cuestiones que plantean las chicas a Duque en los institutos es: "¿Cuántas veces he de hacerlo para que me deje de doler?" mostrando con ello la normalización del dolor en las relaciones sexuales.

"¿Dónde están los fuegos artificiales?".

Desde la antigüedad las mujeres han sido denostadas, violadas, utilizadas, envilecidas, engañadas, no hay más que remitirse a lo escrito por el poeta erótico Ovidio (Publio Ovidio Nasón) cuando tenía cuarenta y cuatro años en el Arte de amar, recogido por Carlos Fisas en Historia de las historias de amor": "Amante: si puedes, procura que ella vea húmedas tus mejillas. Si te fallan las lágrimas, que ciertamente no siempre acuden a tiempo, restriégate los ojos con la mano mojada. ¿Qué hombre experto no mezclará los besos con palabras enternecidas? Aun cuando ella no te los dé, tómalos sin que ella te los haya otorgado. Es posible que al principio ella se defienda y te llamen malvado. No obstante lo que ella quiere es ser vencida en la lucha. Ten únicamente precaución de que tus arrebatos no dañen desmañados sus tiernos labiecitos ni pueda ella quejarse de que han sido brutales. Aquello que les gusta, con frecuencia desean concederlo sin ceder". Una proclama en toda regla a la violencia machista desde el antiguo imperio romano, varios años antes de Cristo.

"Hay tantas formas de vivir la sexualidad como personas. Podemos construir nuestras relaciones como queramos, nos venden la heterosexualidad. La identidad es el sexo sentido". Respeto a la identidad sexual "LGTBQIA+", algo que no encaja en el binarismo de género promulgado a machamartillo. "Es que ella desde que nació le gustan las princesas". Ute Ehrhardt, escritora alemana, en su best seller: Las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes, apunta que las niñas se esfuerzan para ser buenas y discretas, ¿cómo princesa de cuento? ajustando sus inquietudes conforme a los parámetros establecidos; "El mayor obstáculo que han de vencer las mujeres es el de querer gustar y caer bien a todo trance. A cambio, renuncian a la autodeterminación, a la independencia y al poder. ¿Cuál es la razón de que las mujeres consideren malo algo que para la mayoría de los hombres es completamente normal? La mayoría se quedan ancladas en los viejos esquemas".

"También se pueden aprender otras formas de ser hombre".

Junto al atril y el taburete hay una mesa con publicaciones y objetos como la reproducción en 3D de un clítoris; allí, en el escenario, la también terapeuta familiar, ataviada con amplios pantalones negros y camiseta rotulada con el lema "Toda loca", cuestionó: "¿Por qué el petting (caricias íntimas sin penetración) ya no se lleva?" anotando que el clítoris "Tiene más de ochenta mil terminaciones nerviosas placenteras".

El mito coital se ha desmoronado desestimado por las generaciones jóvenes; también la presión por silenciar insatisfacciones sexuales. Ignorancia, tabú, ñoñería institucionalizada y bendecida por cleros y poderes laicos han destrozado vidas y relaciones. Hombres escudados tras el vaginismo ("la mayoría de las causas son psíquicas") despotrican de su pareja, madre de sus hijos e hijas, sin involucrarse en las causas. Retrotraerse al ayer ¡ojo! es penoso e indefectiblemente cruel para la mujer y su sexualidad. Cuántos desarraigos familiares y exilios a la prostitución se hubiesen evitado de no apoyar la ignorancia sexual y en todos los niveles.

"Sé tú misma (mismo)". "Imaginaros yo en la cama, se me cae la baba, me caigo", y "¡El tema de los pedos a tope!"

"Hacerse un dedo, que lo hablemos sin postureo".

¿Por qué no se habla de sexo sin ambages? ¿Es mejor que sea una máquina la que solucione las ineludibles preguntas que todo ser humano tiene al respecto? ¿A quién interesa implementar ideales de belleza? "Los videos que triunfan son los que hablan de modelos perfectos. Tener quince años con supertetas, con superculos, modelos cada vez más antinaturales".

En encuesta realizada para el canal YouTube de La Psico Woman se preguntaba "¿Cómo son una vulva bonita y un pene bonito?" chicos jóvenes contestaron: "Que esté tó pa dentro (la vulva)", "Que no esté así torcío (el pene)", "Dios lo ha hecho a cada uno como lo tiene", responde una chica. Sobre la depilación del vello púbico una mujer de ochenta y cinco años dice: "Eso es la juventud que le ha dado por esas marranadas". ¡Y el mundo sigue!

Conviene crearnos complejos para que gastemos dinero: labioplastia, clitoriplastia, "Está muy de moda el rejuvenecimiento sexual", pero hay que tener en cuenta que: "Hay tantos chichis como caras" aseveró la profesional también dedicada a la psicodinámica.

"¿Dónde se me va el preservativo si se queda dentro? ¿Tengo que eyacular a chorro? La eyaculación no es pis. La eyaculación no tiene por qué ser orgasmo", preguntas y aclaraciones enumeradas por Duque ilustraron la dilatada reunión.

