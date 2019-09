Parar. Pensar. Ganar el futuro

Hoy paramos para ganar el futuro. La Huelga Mundial por el Clima convocada para hoy nos interpela a todas y a todos empezando por las instituciones que, de una vez y sin más excusas, tenemos que ser capaces de pasar de las palabras a los hechos. No nos queda tiempo. La preocupación por lo que estamos haciendo con el planeta es ya universal. Las manifestaciones agrupan a millones de personas en todos los países, con los más jóvenes al frente, y no hay otra causa común capaz de unir a tanta gente.

El futuro está en juego. Nuestro futuro. No el del planeta, que seguirá existiendo; el nuestro, el de la especie humana que, al paso que vamos, convertiremos en inhabitable nuestro entorno y haremos imposible nuestra presencia en él.

Hay que parar y pensar. Reflexionar sobre el modelo de vida que hemos construido, competitivo, egoísta, y que nos provoca infelicidad; supone desigualdades inaceptables, condena a gran parte de la población a la pobreza, destruye nuestro entorno y nos acerca al abismo climático.

Las multitudinarias manifestaciones que viviremos hoy son un grito de socorro para pasar de este mito del crecimiento infinito, incompatible con los límites del planeta, a una prosperidad compartida que nos haga a todos más libres, más iguales y más felices.

El cambio climático es un reto de dimensiones colosales. Llevamos decenios alterando nuestro entrono, expoliando los recursos naturales y maltratando el territorio. Todo para, como si de una perversa ceremonia de sacrificio se tratara, ofrecerlo en el altar del crecimiento económico infinito. Y, sí, la naturaleza nos avisa, lo hace repetidamente. Lo hace con el aumento de las temperaturas, con el avance de la desertificación, con grandes incendios que superan nuestra capacidad de control, con inundaciones que dejan paisajes devastados, con los mares asfixiados por el plástico, con la constante pérdida de biodiversidad. No podemos, no debemos dejar la tarea de revertir este proceso para mañana o para la próxima década.

Todas las alarmas científicas ya han saltado. Nosotros mismos somos testigos de que las peores previsiones se van cumpliendo. Toca parar.

Hoy paramos para reflexionar sobre la necesidad de hacer las cosas de otra manera y para aplicar las nuevas formas de actuar. La lucha contra la emergencia climática nos aboca a una Transición ecológica que debemos entender no como un problema sino como una oportunidad. La Economía verde, en la medida que es menos intensiva en uso de energía, tiene un potencial enorme en creación de puestos de trabajo. No es un discurso teórico. Lo estamos viendo ya. Las energías renovables son un yacimiento de ocupación; como lo es la economía circular que convierte los residuos en recursos, o la movilidad sostenible o la economía de cuidados, o la conservación de nuestros bosques, o la apuesta contra la despoblación rural, o las inversiones en cultura, educación e innovación. La redistribución de los tiempos de trabajo, empezando por el reconocimiento de las labores que hoy están fuera del circuito económico y que, muy mayoritariamente, desempeñan las mujeres, es también una puerta que nos abre la emergencia climática. Actuemos también sobre esto. Tener un entorno habitable y más tiempo para disfrutarlo nos hará más felices.

No es casual que en la reciente reedición del Pacte del Botànic todas estas cuestiones se hayan destacado como el primer eje de preocupación del nuevo gobierno de la Generalitat; igual que no lo es que hayamos declarado la situación de «Emergencia climática», ni que seamos el primer Gobierno que eleva a categoría de vicepresidencia la coordinación de las políticas verdes. Nuestro compromiso como institución es incuestionable y lo vamos a plasmar en acciones: avanzando en el proceso de Transición ecológica y evitando actuaciones que tengan graves impactos negativos en nuestro entorno, evitando reincidir en los errores que nos han traído hasta aquí. Nuestro territorio es solo un pequeño rincón de este planeta en peligro, pero nuestra responsabilidad es no hipotecar más el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos. Es más, queremos ser un ejemplo de excelencia porque sabemos que no nos queda ni tiempo, ni excusas.