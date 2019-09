Ciudad sin coches. Un apunte histórico

Navegando por la red, buscando algún mensaje nuevo sobre la Semana Europea de la Movilidad, veo que uno de los documentos que tengo en mi biblioteca es una pequeña joya. En 1991, Carlo Ripa di Meana era el Comisario de Medio Ambiente de la C.E.E. y encargó un informe titulado «Propuesta de investigación para una ciudad sin coches». Leo que su difusión fue limitada, casi confidencial, y hasta hace poco, imposible de encontrar en Internet, solo disponible en inglés, en francés y en italiano. Mi ejemplar, en francés, contiene varios párrafos subrayados que he utilizado en diferentes ocasiones. No es solo una declaración de principios, contiene un plan operativo muy detallado.

Sus conclusiones superan con mucho las mejores expectativas de los movimientos contra los abusos del automóvil. Y no se trata, como afirma Marcel Robert, de una iniciativa de una ONG o de una asociación ecologista, sino de la Comisión Europea, en otros tiempos ahora añorados, con Jacques Delors al frente. El comisario Ripa di Meana (fallecido hace un año) tenía claro que el automóvil ha provocado una profunda crisis en su relación con la ciudad, pero valoraba como muy positivas las conclusiones del informe. Según la densidad de la zona urbana, una ciudad sin coches costaría de 2 a 5 veces menos que nuestras ciudades congestionadas. La recomendación, bien simple: desplazamientos a pie para cortas distancias, transporte colectivo para el resto.

El documento no partía de una ciudad ideal, sino de realidades complejas precisamente creadas en parte por la expansión de la urbanización de la mano de los coches, y por ello, planteaba una alternativa global bien razonada, sin ocultar las dificultades operativas y políticas para proceder a esa transición hacia un modelo post automóvil, donde inevitablemente habrá afectados, y sectores económicos que deberán reconvertirse.

Como por aquí todavía andan algunos intentando politizar cansinamente el debate, me parece importante destacar el fondo económico del asunto. No solo se citaban en el informe los efectos positivos sobre la salud humana y del Planeta, la transición aporta efectos económicos positivos, teniendo en cuenta que «el predominio del automóvil no está basado en las leyes del mercado sino en su violación, pues se ignoran las externalidades positivas», y además las administraciones públicas incumplen esas leyes favoreciendo con sus políticas públicas los desplazamientos motorizados. «La hipótesis de una ciudad sin coches aparece pues perfectamente viable en todos los planos, empezando por el económico».

¿Qué podemos hoy aprender de aquel extraordinario documento?. Solo se me ocurre pensar que la transición ecológica, en este campo, exige un plan ordenado, coherente, negociable en los tempos , pero incuestionable en sus objetivos. Que no son otros que la protección de la Salud de las personas, la reconquista del espacio público y la lucha contra el Cambio Climático.

En València, pronto tendremos la prueba del nueve sobre la consistencia de las políticas del Gobierno local: me refiero al proyecto de rehabilitación de la plaza del Ayuntamiento, que ahí sigue, como una excepción lamentable entre las capitales europeas avanzadas. Preferiría equivocarme, pero detecto, de nuevo, titubeos y excesivas cautelas que pueden condicionar en exceso el anunciado proceso de participación y el proyecto subsiguiente. Lástima que los prolongados gobiernos conservadores no encontraran el momento para llevar a cabo uno de sus proyectos estrella, la 'semipeatonalización' de la plaza, pues en ese caso, ya podríamos haber completado en los últimos cuatro años la otra mitad.

Sigo navegando por la Red de la mano de carfree.fr y me encuentro otra joya: un panfleto impreso en París, ojo, en 1790, titulado «Petición de un ciudadano, o moción, contra las carrosses y los cabriolets». Su autor, claramente henchido de espíritu revolucionario, apelaba a la égalité con el subtítulo 'No se trata solo de ser libre, es preciso ser humano'. Sus argumentos, plenamente vigentes hoy, la seguridad de los viandantes (300 atropellos anuales cita el documento) el supremacismo de conductores y viajeros, las restricciones a los viandantes en el uso del espacio público. El escrito termina solicitando a la Comune de Paris que traslade a la Asamblea Nacional su moción, que detalla con un articulado razonado y muy completo de lo que hoy conocemos como una ordenanza de la movilidad.

Lástima que en el documento no figure el nombre del promotor, porque le nombraríamos Santo subito, y lo propondríamos como Patrón de la Movilidad Sostenible.