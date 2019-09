Tenemos con la «paella valenciana» una fijación que uno no observa entre los franceses con la tortilla francesa.

Por lo menos ahora ya nadie discute sobre la «autenticidad» y «unicidad» de la paella, aunque hubo un tiempo no muy lejano en el que alguien quiso fijar por ley y en Corts su «esencia» inmutable: algo permanente que la haría ser lo que es: una receta con la férrea métrica y rima del soneto. No existe, pues, una esencia (algo permanente y eterno) de la paella, sino una existencia: si es temporada de alcachofas y te gustan, le metes alcachofas y si te gusta el aroma del romero, romero. O no (aunque, por favor, sin guisantes: ¡no jodamos!). Por otra parte, a nosotros nos pasa lo mismo que a la paella: en la vorágine del tiempo que nos consume consumiéndolo no hay nada permanente, como no sea un recuerdo de lo que fuimos y dejamos de ser y que con frecuencia construimos. Como dicen muchos, no existe una esencia de la que participamos y compartimos, sino una existencia que vivimos. Dicho lo cual, la identidad es siempre algo discutible y problemático.

En cualquier caso, cuando alguien habla de nuestra seña de identidad (en referencia a la paella o a cualquier otra cosa o costumbre), como hizo, por ejemplo, Sandra Gómez en el World Paella Day (¡toma identidad, forever!), asegurando que «lo importante es extender nuestra seña de identidad», cabe entender que la paella no nos identifica a nosotros, haciéndonos ser lo que somos, paellófagos, sino a la inversa: nosotros nos identificamos con ella por tradición o costumbre. Pero no siempre: yo, que con el tiempo he llegado a ser valenciano, sin haberlo sido siempre, me identifico mucho más con las bajoques farcides de Alcoi, por no hablar del «arrocito rico» que guisaba mi madre soriana algunos domingos. ¡En cazuela!.

En fin, si Sandra quiere «extender» la seña y enseñarla, los de Arroz Dacsa quieren «poner la paella en el mapa», y dicen mapa sin ningún sentido figurado o metafórico: quieren incluirla en el callejero. Uno podría estar a favor, pero los argumentos que utilizan son débiles: «Si el pollo tiene una calle, ¿cómo es posible que la paella no la tenga?», dicen. Lo cierto es que tampoco la tiene el conill, ni el garrofó ni el oli d 'oliva, y no parece pasar nada. El otro argumento es más consistente y de cajón: si hubiera un Carrer de la Paella «vecinos y visitantes tendrían la oportunidad de pasearla». Y tienen razón, claro. En fin: voto a favor, siempre que el carrer de la Sang lo sea amb seba ¡Viva el whisky escocés! (Emili, ¡cómo te echo de menos!)