Votar amb GPS

Els professionals de l'estadística ho dirien d'aquesta manera: nou de cada deu accions de govern són electoralistes en període electoral. Així que no cal aplicar el khi quadrat de Pearson per a deduir que utilitzar políticament la catàstrofe del Baix Segura o anul·lar un concert de Botifarra formen part d'un decorat que té l'electoralisme com a teló de fons. En política no hi ha cap fet que no siga poc o molt electoralista. L'exhumació de Franco també ho és, però com és justa s'ha de jutjar pel fet d'executar-la i no per les intencions que amaga. Perquè mantindre en un mausoleu les restes del dictador és una infàmia que no té nom, però sí copyright d'una Transició poruga que deixà en el passat moltes coses que truquen a les portes del present.

Exhumar a Franco i els 250 milions d'euros del FLA són operacions electoralistes en el millor sentit del terme. I no haurien de ser objecte de crítica perquè, si se n'espera un reflex positiu a les urnes és perquè té l'aprovació de la gent. No és el cas de buscar perfil espanyolista satanitzant els nacionalismes perifèrics, ni construir un relat fals sobre la violència a Catalunya amb la descarada unitat editorial dels mitjans de comunicació en un assumpte que no va d'independència, sinó de drets civils. Resumint: que segons el catàleg de Cipolla els dos primers casos són d'un electoralisme intel·ligent (se'n beneficia el partit del govern i es beneficia la gent); en canvi, els dos darrers són d'un electoralisme malvat (se'n beneficia l'unionisme però perjudica a tercers).

Hi ha tot un catàleg de promeses electoralistes que tenen com únic objectiu rascar l'olla del vot victimista. Ho hem vist, sobretot, amb el tema de l'aigua i de la llengua. I també abunden les promeses incomplides. D'aquestes anem tan servits que ni una asseguradora quan et fa la pòlissa. Així que res millor per a decidir el vot que mirar enrere i fer inventari dels llençols perduts en bugades electorals anteriors. Els incompliments orienten millor que un GPS.