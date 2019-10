¿Nos salvará la sacrosanta productividad?

Recientemente tuvo lugar en La Marina de València «Teletransport al Futur del Treball» la primera jornada de una serie de encuentros abiertos organizados por Labora, el Servicio Valenciano de Empleo y Formación, para debatir sobre el futuro del trabajo en la Comunitat Valenciana. A lo largo de los distintos paneles y charlas se abordaron cuestiones como la robotización, la digitalización, el desempleo, la precariedad, la crisis climática o la desigualdad. Pese a la diversidad de diagnósticos y de recetas, el debate acerca de la productividad y sus efectos sobre la renta y el bienestar, concentraron buena parte de las discusiones.

La productividad es una vieja conocida de los economistas. Es por consenso general una variable clave que explica en buena medida la evolución, al menos cuantitativa, de las economías modernas. Hay una correlación teórica evidente entre productividad (del trabajo) y niveles salariales, ya que la capacidad retributiva de las empresas viene dada en función de su productividad y de los márgenes de beneficio que pueda conseguir en según las características del mercado dónde opere.

La evidencia empírica disponible avala, de forma parcial, esta dependencia entre niveles de productividad y salarios, también generalmente en niveles de empleo. Los países más productivos de la OCDE por hora trabajada en 2018 (Irlanda, Noruega, Luxemburgo, Dinamarca y Estados Unidos) se sitúan (con la notable excepción de Irlanda) a la cabeza en cuanto a retribuciones medias de los trabajadores y trabajadoras (50.000-67.000 dólares anuales).

En este sentido, y dados los bajos niveles relativos de productividad que presenta la economía valenciana, y también la española, es común abogar por la mejora de la productividad como elemento fundamental para reducir la precariedad y combatir el desempleo. Se trata, de una forma u otra, del famoso cambio de modelo productivo, de priorizar las actividades económicas intensivas en conocimiento e innovación, de ser más eficientes, de «agrandar el pastel» como bien apuntaba uno de los ponentes de la sesión de la tarde.

Los y las economistas hemos estado duramente entrenados para replicar el argumento de la centralidad de la sacrosanta productividad; argumento, que por otra parte, nos facilita dar una respuesta aparentemente lógica, sencilla, estrictamente economicista, para explicar y tratar de resolver los problemas a los que no es enfrentamos como sociedad.

Aun así, desde una perspectiva estructural, transversal, fijándonos en las razones de fondo, hay serias dudas sobre la capacidad explicativa de la productividad y sobretodo de la viabilidad y conveniencia de las estrategias de política económica que se plantean en este sentido. Apuntaré aquí algunas de ellas:

1. Correlación, no implica causalidad. Parece obvio, pero los y las economistas, con nuestra admiración por el dato, tendemos a confundir correlación con causalidad, y no, no es lo mismo. Las variables, como en el caso de la productividad y los salarios, pueden encontrarse interrelacionadas, pero la capacidad explicativa no es plena cuando en la determinación de estas variables influyen factores institucionales, culturales, sociales, o se obvian dimensiones clave como la desigualdad, el impacto ambiental, las condiciones de trabajo.

2. ¿Quién se queda con el pastel? Es de lógica, como mencionábamos al principio, que una mayor productividad redunda en una mayor capacidad de las empresas de pagar mayores salarios. La pregunta es porque en algunos casos esto no se cumple, o se cumple meramente a efectos estadísticos cuando generalizamos, obviando otras variables que explican mejor la realidad social y los niveles de bienestar. Por ejemplo, Estados Unidos o Reino Unido, presentan unos niveles de desigualdad de ingresos (índice Gini) elevadísimos. La cuestión de la distribución de la renta, más aún cuando avanzamos hacia un modelo de capitalismo rentista, como bien ha apuntado el economista Thomas Piketty en su última obra, debe ser tenida muy en cuenta. Y aquí también cabe hablar de igualdad de género, de conciliación familiar, del papel imprescindible de la economía reproductiva.

3. Los patrones internacionales de especialización y comercio. Actualmente, ninguna o pocas, economías son autosuficientes. Su lugar en el mundo, en la economía y el comercio internacional, se encuentra determinado por una serie de patrones, frecuentemente explicados por condiciones históricas de dominación. ¿Sería posible la elevada productividad de Luxemburgo sin sus particulares condiciones institucionales y fiscales? Lo mismo podría decirse de Irlanda o de Suiza. ¿Sería posible la elevada productividad de Noruega sin el petróleo o de Suecia sin que IKEA, pongamos por caso, pudiera producir sus muebles de forma más económica en Asia o el este de Europa? La captura de valor en la cadena global de producción es un reflejo de unas determinadas condiciones políticas, institucionales, sociales, y esto no puede ser ignorado.

4. Lo importante: el bienestar. A pesar de las correlaciones, la productividad, incluso el PIB y su crecimiento, no indican nada respecto de la calidad de vida real en un determinado lugar. Frecuentemente tendemos a confundir el progreso material con el progreso de verdad, el que nos hace vivir mejor y ser más felices. Queda claro que, sobre todo en los países en vías de desarrollo, la mejora de la productividad y la modernización de la economía ha contribuido a reducir la pobreza y a enriquecer, al menos materialmente, la vida de las personas. Pero esto no se traduce siempre necesariamente en una vida mejor, no al menos en una vida más feliz. Pensemos en nuestro caso, a pesar de nuestra privilegiada posición económica, en España un 60% de los trabajadores y trabajadoras afirma sufrir problemas psicológicos vinculados con su trabajo, y somos de hecho, según un reciente estudio de Bloomberg, uno de los países más infelices de Europa.

En resumen, no cabe duda que la productividad es una variable importante, pero no suficiente para tratar de abordar los problemas que sufrimos. Tratar de dirigirnos, de forma casi unánime, hacia modelos de crecimiento que pretenden capturar las fases con mayor valor añadido de la cadena de producción parece lógico, pero insostenible en el medio y largo plazo. Se trata de una carrera muy concurrida y con serios inconvenientes que convendría valorar. ¿Podemos asumir los costes sociales o ecológicos que todo ello conlleva? ¿Y los costes éticos, la naturalización de la precariedad, de la explotación, de la necropolítica? Seguramente, algunos dirán que es una cuestión de encontrar equilibrios, compromisos, y en buena medida esta puede ser una respuesta aceptable. Pero debemos plantear las preguntas adecuadas, sin ignorar precisamente aquellas que nos son más incomodas. «Vida vivible», como bien apunta la filósofa Marina Garcés en Nueva ilustración radical (Anagrama, 2017), es la cuestión de nuestro tiempo y para abordarla nos hace falta algo más que la sacrosanta productividad, o al menos una visión mucho más amplia de ella.