Por una educación inclusiva plena

Para los jóvenes con discapacidad sólo hay dos caminos educativos: la educación inclusiva o el adocenamiento pseudo-formativo que no lleva a ninguna parte. La educación inclusiva significa estar en régimen de igualdad con otros compañeros y compañeras en cursos normales de enseñanzas básicas y después formación profesional y hasta universidad si se puede. Lo que no deben negarnos a los discapacitados el derecho a intentarlo.

El almacenamiento pseudo-formativo consiste en enseñanzas no regladas que escapan al control de las autoridades educativas y no tienen ningún reconocimiento oficial. Se nos encierra en aulas en el que el denominador común es que todos tenemos discapacidad y por ello se bajan los niveles y las exigencias, convenciendo a los padres de que se trata de un sistema «especializado» para nosotros cuando en realidad no es nada, sino un simple aparcamiento para no tenernos en casa. La Generalitat debería reglar todas las enseñanzas y no permitir enseñanzas degradadas y estétiles.

Por ello es muy de agradecer el proyecto piloto de Cocemfe CV que se centra en potenciar el asistente personal que está reconocido por la ley y del que otras asociaciones y fundaciones reniegan. Consiste en que estos profesionales nos acompañen en nuestros horarios de clase y nos ayuden a llegar a los niveles exigidos de competencia.

El drama de Óscar y de Francesca, que el diario Levante-EMV ha desvelado ampliamente, es muy común en los jóvenes con variedad funcional que queremos estudiar. Ante nosotros se nos presentan unos problemas enormes, que curiosamente están ya resueltos a nivel legal, sólo tendría que aplicarse la ley y ya se vería solucionado.

Mientras tanto llega a ese anhelado momento hay que continuar en la concienciación social, y especialmente la de los padres. Hay muchos personas con discapacidad que se pierden el gozo de una educación integral porque los propios padres desconfían del poder de sus hijos. Hay una corriente lastimosa que nos rebaja las expectativas antes de poderlas manifestar.

Este año estoy cursando oficialmente Administración en el Instituto Blasco Ibáñez de València. Tanto los profesores como los alumnos son todo un ejemplo de apoyo y aliento. Estoy muy agradecido y muy feliz de compartir con ellos este curso en el que voy a esforzar al máximo.

La Cultura es la puerta principal a nuestra inclusión. Procuro hacer una vida cultural plena y compartirla con mis amigos para que podamos tener el respeto general como ciudadanos en igualdad. Este fin de semana estaré en la gran Convención que con motivo de su 20 aniversario ha convocado el Cermi de la Comunitat Valenciana. Creo que con la unión y la disciplina del trabajo vamos a hacer grandes cosas.