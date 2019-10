¡No hay planeta B!

"Respeta la existencia, o espera resistencia".

Václav Havel intelectual y dramaturgo, primer presidente de la República Checa en su ensayo El poder de los sin poder, sobre la perspectiva de la "revolución existencial", escribe: "una perspectiva de reconstrucción moral de la sociedad, es decir, una renovación radical de la relación auténtica del individuo con lo que he llamado "orden humano", (y que no puede ser sustituido por ningún orden político). Una nueva experiencia del ser, un nuevo enraizamiento en el universo, una reasunción de una "responsabilidad superior", una renovada relación interior con el prójimo y con la comunidad humana: ésta es la dirección en la que habrá que proceder. Se trata, pues, de la rehabilitación de valores como la confianza, la sinceridad, la responsabilidad, la solidaridad y el amor".

¿Por qué no se exigen tales valores a la totalidad de servidores (servidoras) públicos?

"Que cambie la humanidad no el clima" proclama Carmen, una joven que acudió por su cuenta a la manifestación en el día de la Huelga Mundial por el Clima. "Stop especulació l´horta ens defensa i ens refreda" se lee en la pancarta de una familia cuyo padre lleva a su hijito a hombros. "No necesitamos un meteorito: ya tenemos capitalismo. Ja tenim a PSPV i Compromís. V-21, PGE (Plan General Estructural) Alboraia, PAI (Plan de Actuación Integrada) Malilla, PAI Benimaclet, ZAL (Zona de Actividades Logísticas) Port", es el grito en el haz y envés de un cartón portado por Ana "de Russafa": "Voy por libre, he estado en el 15M".

Rumiñahui (Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos y Latinoamericanos), participa con Mar y Claudia, por la delegación de València: "Siempre contigo, trabajando por los Derechos Humanos". En palabras de Nemonte Nenquimo, líder waorani, tribu de la selva amazónica: "Hemos enseñado al gobierno a respetarnos a nosotros (nosotras) y a otros pueblos indígenas del mundo, que somos (las) los guardianes de la selva y nunca vamos a vender nuestros territorios" (www.bbc.com, 21/05/2019).

"La Tierra no se muere está siendo asesinada" muestra el letrero de Cristina estudiante de Veterinaria. "Por la Tierra y los animales ¡hazte vegano (vegana)! La industria cárnica es cómplice del cambio climático", proclama una madura y sonriente Fanny luciendo su pelo azul pancarta en alto. Veinteañeras de Francia, Méjico y Alemania y un bebé participan con su lema. Precedida por dos tabalets la pancarta de "Ca Revolta pel clima", emblemático centro cívico y cultural fundado por la sindicalista santanderina Cristina Piris López-Dóriga. "Cambiem el sistema, salvem el clima": la Intersindical Valenciana. También Lorcio un hombre boliviano de setenta y dos años camina tenaz enarbolando su específico mensaje: "Podemos apagar mil fuegos, pero si no apagamos el Decreto Supremo 3973 ("En los departamentos de Santa Cruz y Beni, se permite las quemas controladas de acuerdo a reglamentación vigente, en las áreas clasificadas por el PLUS (Plan de Uso de Suelos) que así lo permitan" (www.chequeabolivia.bo, 19/08/2019) y la Ley 741 ("En 13 años, Evo (Morales) aprobó cuatro leyes que afectan a bosques y tierras", (www,paginasiete.bo, 25/08/2019), vamos a seguir ardiendo". De Honduras, Inés, proclama: "¡Todos (todas) estamos en el mismo barco!".

"Homeòpates climatics fora #forn de Barraca (alquería centenaria, ya demolida, en el Huerto de Vera) #No a la ZAL", mensajes concisos y de plena inquietud en València, proclamados por la familia de Javi, autor del texto y Elena, que participan junto a sus dos hijos, de cuatro años y dos meses, en la multitudinaria marcha. "Urgència social i mediambiental", es el eslogan de Vanessa representante de la Comisión de Ayuda al Refugiado e integrante del grupo musical Carraixet (trompetista y flautista). Mar una jovencísima valenciana muestra enérgica su cartón pancarta con texto en inglés, declarando: "Si sale en la tele que lo entienda todo el mundo": "Act now or w ellall die" ("Actúa ahora o morirás"). De la Escuela La Comarcal de Picassent, Laia, Sara y Arantxa, con apenas veinte años de edad, proclaman: "Be part of the solution not the Pollution" ("Sé parte de la solución, no de la polución"). Ange, joven rubia alemana, por escrito y sin detener el paso denuncia en su escrito: "U.S.A. Nos contamina ¡Boicot!

¿Pero, qué se puede esperar cuando hay lo que hay? "Martínez-Almeida explica a (las) los niños por qué donaría antes a Notre Dame que al Amazonas: "Estamos en Europa". (vertele.eldiario.es, 30/09/2019). "¡Menos polución y más revolución!". "Heteropatriarcado. Cuando te mueras ¡será demasiado tarde! ¡Quiero elegir mi futuro ahora!", proclaman la programadora musical y disc-jockey Ana Peligro acompañada por Lucía, mientras avanzan por el lateral del rio. A la altura de la plaza de Tetuán se corea: "Donald Trump te vamos a callar", y el ambiente se enciende. En Porta del Mar, Tobías de once años, con una máscara de felino salvaje, muestra orgulloso un letrero que dice: "No ensucies el futuro del Plantea" "Salvaje no es quien vive en el bosque sino quien lo destruye"; al lado Carla, su hermana, de cinco años, vestida con una falda tutú verde, el rostro pintado de igual color muestra su cartel: "Quiero ayudar a florecer el Planeta. Dadme la oportunidad". En la calle Colón las voces se multiplican: "¡No maltratar, queremos respetar!", "¡Este sistema es una mierda!", "¡Visca visca visca la lluita ecologista!", "Déjanos respirar, no respiro ¡coño!".

Tal como apunta un aforismo hindú, recopilado en la obra del escritor y periodista Francisco López-Seivane: "La vida es lo que hacemos de ella".

Inés una adolescente del IES La Marxadella de Torrent, explicita en su pequeño cartón: "Dejaremos de ser activistas cuando vosotros (vosotras) dejéis de ser mierda". "Horta es futur"; el manresano alcalde de Valencia Joan Ribó i Canut en declaración recogida por www.elperiodicodeaqui.com , afirma: "Desde un inicio nos hemos opuesto a la ampliación de la V-21 en la salida de València, porque si bien es cierto que en la entrada a la ciudad se forman atascos, en la salida no los hay". Entonces, ¿por qué continúa la devastación?

Miles de personas y algunas mascotas caninas desfilan y, entre la multitud, con catorce años de edad, un grupo de amigas escoltan el alegato de su compañera María: "Cambien la política no el clima". Kai, inglés, participa del hartazgo general: "Vida verde, menos carne, menos lácteos, menos coches, menos vuelos". Lucas de diez años camina eufórico mostrando su personal misiva: "Esto no es un videojuego y no tenemos más vidas. Tu decisión, mi futuro". Raúl y Daniel de once años con Patricia y Julia de trece años marchan juntos enarbolando el mensaje: "Killing what give us life" ("Matando lo que nos da vida"). ¿Volverán las oscuras golondrinas? 100 gaviotas ¿dónde iran?...con el cambio climático mareadas están", advierten Diana y María dos jóvenes pertenecientes a la delegación en València de la Sociedad de Ornitología, rememorando al poeta sevillano Gustavo Adolfo Bécquer y al grupo musical vasco Duncan Dhu. "Futuro para nuestr@s hij@s y niet@s", exige el colectivo de Iai@sflautes Valencians.

"El dinero no te da oxígeno. S.O.S. Nos estáis robando el futuro" es el lamento escrito de la familia integrada por Raquel, Álvaro y Oliver su hijo de dos años que viaja acomodado en la mochila portabebé. Rhona una simpática escocesa residente en València también muestra su queja: "Porcs capitalistes, fora". De La Vall de Segó, Luis, Claudia y Lorena, tres adolescentes, levantan su cartón: "No hi ha planeta B". Sophie, inglesa también clama: "Make earht cool again" ("Hacer que la Tierra se enfríe nuevamente"); y dos pequeñas participan con su "Salvemos el mundo". "La Chiquitania (Bolivia). se defiende. S.O.S. Chiquitania. 41 millones de hectáreas, un país del tamaño de Suiza ya se quemó dentro de Bolivia", "Ni soja, ni coca, los bosques no se tocan".

"Si el Planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado". Singulares historias de bancos han engalanado la historia financiera española, por ejemplo, y según escribe el periodista palentino y capitán de la Marina mercante española, Jesús Cacho Cortes en Asalto al poder: "El Banco de España que hace tiempo le anda buscando las cosquillas al Banesto, al que ha suministrado dos puyazos del tamaño del Coca y del Madrid. Los ahijados de "la tía Carlota" pasan al ataque. Los Bustelo familia de abolengo, propietaria de un palacio en el lugar. Una de las figuras señeras de Ribadeo y del matriarcado de los Bustelo es la abuela Carlota. Del árbol de la "tía Carlota" ha germinado toda una clase social, uno de los clanes o grupos de presión más importantes en la historia contemporánea española: el de los beautiful people, la gente guapa. Miembros del tronco común de "la tía Carlota": los Bustelo, los Calvo Sotelo, los Del Pino".

Cánticos coreados se generalizan: "¡Fuera plásticos de nuestras costas!". "¡No a la indiferencia, es una emergencia!". "¡Si no haces nada, ciudad contaminada!". "¡Matan buenos árboles para hacer malos periódicos!". "Un grado, dos grados ¡Adiós al ser humano!". "No os dejaremos especular con nuestro futuro". Una bandera de València con sus barras inundadas por el Mediterráneo acompañó a (las) los adolescentes tumbados en el suelo el viernes anterior a la marcha. Como escribe la psicóloga americana Flora Davis en La comunicación no verbal, en base a lo advertido por el sociólogo canadiense Erving Goffman: "existen reglas de algún orden, también existen maneras de romperlas.

Haciendo más ruido de lo que se considera oportuno en determinado momento, haciendo observaciones inoportunas. Puede ser que la sociedad no haya experimentado un cambio profundo. Puede ser que sólo sea superficial. Pero lo que si hemos aprendido es que lo que antes se consideraba esencial para el orden, en realidad no lo es. La gente sobrevive igual".

Santi Calonge de dieciséis años voceaba mensajes mientras niños y niñas bailaban al compás: "Si esto no se apaña. ¡caña, caña, caña! Si esto no se arregla: ¡huelga, huelga, huelga!".