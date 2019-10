La democracia funciona

Lo políticamente correcto para los políticos españoles es decir que los ciudadanos no nos equivocamos. Es más, los ciudadanos en su totalidad somos considerados por los políticos como un paradigma de virtudes. Escuchándoles parecería que en nuestra sociedad no existen ni delincuentes, ni defraudadores, ni corruptos, ni otros ciudadanos de conductas reprobables. Aunque, si nos atenemos a las noticias que difunden los periódicos, radios y televisiones no hay día en que no tengamos noticias sobre robos, asesinatos y un largo etcétera de delitos que ponen de manifiesto que nuestra sociedad no se integra solo por seres virtuosos a punto de ser santificados.

Al margen de las patologías de las sociedades democráticas, los ciudadanos, que en torno al 70% solemos votar en las elecciones generales de la democracia, somos libres cuando elegimos a los que detentan el poder, y hemos cometido y cometemos errores más o menos graves a lo largo de la historia. Errores inducidos por la propaganda, por campañas de intoxicación, o por votar con las tripas en vez de con la cabeza. No se trata de un fenómeno nuevo. Como ejemplos de grandes errores pueden ponerse a los ciudadanos alemanes, a los que se suponía muy concienzudos, que eligieron a Hitler, o a los ciudadanos italianos, supuestamente más viscerales, que eligieron a Musolini, y muy recientemente a los millones de norteamericanos que votaron a Trump, que probablemente será recordado como uno de los políticos más nefastos de la historia norteamericana. Y así, podríamos poner sucesivos ejemplos de generaciones de ciudadanos que en elecciones generales no fueron capaces de ver que votaban a quienes se convertirían en dictadores capaces de las más horrendas tropelías o en gobernantes ineficientes. No menores errores se suelen cometer cuando se convoca a los ciudadanos a referéndum. Ya hemos visto lo sucedido en el Reino Unido con el Brexit. La sociedad británica, más allá de la propaganda sobre su madurez, ha demostrado que en nada se diferencia de las sociedades contemporáneas atacadas por el virus populista. Y otro tanto podríamos decir de los ciudadanos franceses y holandeses que rechazaron en referéndum la constitución europea.

Los políticos españoles cometen errores autónomos, o derivados de los errores que cometemos los ciudadanos. La reciente fragmentación del Congreso de los Diputados es una obra conjunta de los políticos y de los ciudadanos. De una parte, de políticos deseosos de un gran protagonismo que crean la ficción de que es posible lo que no lo es y, de otra parte, de los ciudadanos que seguimos los cantos de sirena que emiten algunos políticos, aunque los cantos procedan de personas que a todas luces no saben cantar.

Pero no ha sido siempre así, tenemos buenos ejemplos en las elecciones habidas en España desde 1977. A las primeras elecciones generales se presentaron decenas de partidos políticos en una España convulsa, con grandes desigualdades sociales, con sanidad y educación precarias, entre otras grandes deficiencias derivadas de un régimen dictatorial, pero los ciudadanos españoles fuimos capaces de concentrar el voto en unos pocos partidos políticos, lo que permitió la gobernabilidad. Y la ceremonia de concentrar el voto en dos partidos políticos ha tenido lugar hasta las elecciones de 2015 en que políticos y ciudadanos hemos fragmentado el Congreso de los Diputados con un resultado que a todas luces es decepcionante. El pluralismo artificial que se ha instalado en el Congreso de los Diputados lo único que ha conseguido es que España esté paralizada desde hace varios años.

Tras la convocatoria de nuevas elecciones se ha vuelto a repetir esa idea de que los ciudadanos no nos equivocamos, de manera que los políticos tenían que atenerse al resultado de las urnas y pactar, sí o sí. Lo políticamente correcto es sostener que los políticos no pueden cuestionar el resultado de las urnas, pero los ciudadanos de a pie si podemos cuestionar dichos resultados que conducen a la ingobernabilidad.

PSOE y Ciudadanos escorados, antes de las elecciones de 28 de abril, uno hacia la extrema izquierda y otro hacia la derecha, hacia el territorio del PP, no fueron capaces de alcanzar un acuerdo que hubiera dado inicio a una legislatura estable. Era difícil que ese acuerdo se produjera pues exigía cintura política, sensatez, capacidad para rectificar y aplomo que ninguno de los líderes de dichos partidos tiene.

Y tampoco ha sido posible un pacto del PSOE con Podemos que hubiera salvado a dicho conglomerado y a su líder y llevado al PSOE a su tumba política, alejándolo de la moderación socialdemócrata, al tener que entregarse, para gobernar, a los nacionalistas, independentistas, populistas y antisistema.

En las elecciones generales de 28 de abril varios millones de ciudadanos españoles consolidaron a los partidos emergentes, Ciudadanos, Podemos y Vox, junto con los clásicos PSOE y PP. España se italianiza, lo que nos puede conducir, como a Italia, a la ingobernabilidad interna y la irrelevancia internacional. Parece claro que los líderes de los grandes partidos políticos españoles no están a la altura de nuestro tiempo, pero los ciudadanos españoles no podemos ponernos de perfil como si no tuviéramos responsabilidad alguna en la elección de los líderes y de los partidos políticos.

La democracia funciona, la Constitución fue previsora y nos da a ciudadanos y a políticos una nueva oportunidad quirúrgica. El 10 de noviembre, como hicimos en 1977 y elecciones sucesivas, podemos liquidar la artificial fragmentación del Congreso de los Diputados creada a partir de 2015 que permita la gobernabilidad, capaz de enfrentar los retos internos y externos de nuestros días. Pero también podemos incrementar la fragmentación del Congreso de los Diputados ahondando en la ingobernabilidad.

No corren vientos muy favorables en Europa, el populismo y el nacionalismo aparecen por doquier. Pero la esperanza es lo último que debemos perder. Más que nunca es preciso retornar a los principios que sirvieron para alumbrar la democracia desde una dictadura. La democracia comporta libertad y la libertad debe ejercerse con responsabilidad decidiendo quienes son los más capaces, los más competentes, flexibles, pragmáticos y valientes para gobernar nuestros intereses colectivos.

La democracia no garantiza que los ciudadanos seamos sabios, lo que garantiza es que podamos rectificar de manera incruenta, con nuestro voto, el curso de la historia.