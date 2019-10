Presunto culpable

Dicen que la Justicia si es lenta no es justa. Si hablamos de más de tres años y medio solo para instruir una causa donde se intenta implicar a todo el que pasaba por allí se hace, cuanto menos, insoportable.

Nuestra Constitución consagra en su artículo 24 .2 que «todos tienen derecho (€) a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia». Desgraciadamente se queda en eso, en un principio general, en un derecho que, como tantos otros, en la práctica no es una realidad social.

Ser un cargo público significa, entre otras cosas, estar expuesto a la opinión pública. Sin embargo, una cosa es estar expuesto y otra ser víctima del escarnio público. Eso sucede cada vez que a alguien se le ocurre apuntar a la presunción de culpabilidad sobre un cargo público que se encuentra «investigado». No está encausado ni condenado, está «investigado». Entre otras cosas, quiere decir que no hay una instrucción del caso que avale los argumentos que el juez ha valorado y que pueden ser constitutivos de un posible delito.

No obstante, ante esta figura legal de «investigado», algunos se atreven a sentenciar: «Algo habrá hecho»; «Por algo será»; «A saber lo que se ha llevado»; «Todos son iguales»€

Frente a eso, la mácula que deja la palabreja trae consigo un halo de presunción de culpabilidad contra el que tienes que luchar hasta que se demuestra que eres inocente. Qué anecdótico, ¿verdad? La Constitución nos da la inocencia por defecto y la sociedad nos la exige por sistema.

Tres años y medio aguantando las miradas, las calumnias, los insultos, los titulares de prensa€ todo. Y yo sabiendo que no he hecho nada, pero que nadie me va a creer hasta que un juez me absuelva.

Además, su señoría va más allá. Dice que no hay indicios de que haya nada sobre mi persona y que, para más inri, nunca lo hubo. Está muy claro, pero el daño está hecho. En estos tres años, esos que me han difamado no han reparado en que tengo familia, amigos, jefes, compañeros€

Es una falta de empatía total o que simplemente el ser humano, en ocasiones, se centra en su espectro hobbesiano y como si fuera el Leviatán monstruoso quiere destruirlo todo hasta devorarse a sí mismo.

Aunque esta resolución judicial no evita mi padecimiento y el resto de daños colaterales, sí da y quita razones. Aunque para algunos, los que siempre tuvimos la conciencia tranquila, solo nos ratifica. Espero que nadie más lo vuelva a sufrir.

Y desde aquí quiero agradecer de corazón e infinitamente a aquellos que creyeron en mí desde el minuto uno, aquellos que sabían que era imposible y que, además, me lo demostraron desde el primer día. ¡Muchas gracias!