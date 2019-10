Jean Dubuffet, un bárbaro en el arte

Durante mucho tiempo hemos estado inmersos en una única, clara y específica manera de entender y valorar la creación artística. Hemos asistido al establecimiento y la celebración de un canon (institucionalizado en un mundo hegemonizado por un solo modo de pensar) que nos ha dicho, más o menos abiertamente, los aspectos que había que tener en cuenta, aquello que había que valorar e, incluso, qué artistas eran los verdaderamente buenos, aquellos que representaban lo «mejor de nuestro arte, nuestra cultura y nuestra civilización». Sin embargo, podemos constatar que desde que se instauró por la Academia y los Museos tradicionales el canon a seguir, siempre ha habido hombres y mujeres artistas que han intentado buscar caminos más amplios y más desprejuiciados, menos rígidos y encorsetados. Podríamos decir que en todas las épocas y momentos ha habido voces disidentes, personajes outsiders y marginados que han pagado cara su osadía, pues han sido olvidados y ninguneados en la Historia del Arte más oficial.

Uno de esos artistas que desde sus inicios supo crear un lenguaje personal muy crítico con la cultura dominante y al margen de sus parámetros fue el artista francés Jean Dubuffet (1901-1985), al cual el IVAM, en colaboración con el MUCEM de Marsella y el MEG de Ginebra, le dedica una gran exposición. Para Dubuffet el arte debe tener la capacidad de interrogarse y de subvertir la distribución de los valores que fundamentan la creación artística tradicional. Según su punto de vista hay que rechazar cualquier actitud o actividad unívoca; es decir, no dejarse encerrar en una sola manera de pintar o de representar aún a riesgo de realizar una obra que pudiera parecer contradictoria.

De este modo, al promover la invención singular fuera de los caminos establecidos en el arte, Jean Dubuffet se cuestiona (en las primeras décadas del siglo XX) la definición misma de Historia del Arte y busca constantemente superar los límites acordados, agrietar los esquemas refrendados y proponer otros parámetros de lectura no tan reducidos ni parciales como los mayoritarios. Al pintor francés no le interesa la representación realista tradicional ni la aprehensión tranquilizadora y racional de un espacio naturalista. Al contrario, le da la vuelta, o refuta, la concepción albertiana del cuadro y la construcción en perspectiva que coloca a quien mira en el centro de toda creación. Así, para Dubuffet, fundamentalmente, se trata de desestabilizar al espectador para llevarle a cuestionarse su propia mirada y tomar consciencia del carácter culturalmente construido de su visión y de su actitud ante la creación artística. Con este propósito se empleará a fondo para quebrar las bases del pensamiento occidental que son constantemente (según el propio artista) fortificadas tanto por muchos artistas, como por teóricos del lenguaje o filósofos. Para conseguirlo Dubuffet luchó por salirse del espacio clásico y trabajar en los «intervalos», en el «entre» o en el «afuera» de los parámetros establecidos que organizan y aprisionan nuestra existencia cultural.

Esta actitud crítica radical respecto al arte y la cultura de su época (que, por qué negarlo, tiene ciertas influencias románticas) le llevó a estar particularmente atento y a tener una abierta disposición hacia todas aquellas obras y creaciones, realizadas en cualquiera de las técnicas posibles, que se situaban al margen de toda inscripción en la Historia del Arte oficial. El artista expresaba con ello una apertura de espíritu muy especial para ver, analizar y comprender las diferentes obras según los criterios y las líneas de fuerza que les son propias a cada una y no en base a aquellas que emanan directamente de los cánones académicos occidentales. De este modo, Dubuffet pone en duda que exista eso que Occidente denominaba Arte Primitivo (una línea de pensamiento que separaba lo poco elaborado, no racional y/o salvaje proveniente de culturas no occidentales, de aquello pretendidamente culto, bien hecho y civilizado nacido en el seno de nuestra sociedad), y valoriza las obras provenientes de otras culturas, pueblos o sectores sociales como los niños, los prisioneros, los enfermos mentales o todas aquellas personas que no atienden a lo que se entiende es la tradición occidental. Le interesaba lo que él denominaba «alteridades artísticas», que son todas esas actividades creativas que se escapan a cualquier categorización y que generalmente han sido olvidadas o menospreciadas.

Esos criterios los defendía tanto para su propia obra como para apoyar y promover la obra de otros artistas. Su prolífica y polifacética obra (tanto en el campo de la pintura, como de la escultura, la literatura o sus aportaciones teóricas a la comprensión de la Historia del Arte) se sitúa próxima al Dadaísmo por lo que éste tiene también de carácter insumiso, subversivo y con una sólida impronta de invención, que es la antítesis de lo que se entiende por Cultura, esa cultura del buen gusto institucional que agrada y representa al Poder, a cualquier tipo de poder. Para él no existe un arte de los locos o de los marginados, sino que tout art est fou por su dimensión inventiva y singular.

En ese sentido, y paralelamente a la creación de su propia obra, Jean Dubuffet dedicó muchísimos esfuerzos a reunir, alentar y difundir la obra de otros autores que, según sus propias palabras, eran «indemnes a la cultura artística». Inventó el término Art Brut en 1945 y constituyó la Compañía del Art Brut en 1948 con la pretensión de volver a las raíces de la cultura para transformarla.

Se trataba de apostar por un arte inmediato, sin experiencia ni maestría, no ajeno de la vida cotidiana y elaborado por un «hombre común» alejado de cualquier semejanza con la figura del héroe o del artista como un ser especial encaramado a cualquier pedestal.

Por esa razón, la razón del Art Brut de Jean Dubuffet es, ante todo, un amplio trabajo de búsqueda de obras de arte extrañas que ponen en duda y cuestionan muy seriamente todo tipo de ordenación y categorización dentro de la creación artística.