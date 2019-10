Nou d'Octubre mirant al futur

El 9 d'Octubre és una data emblemàtica i emotiva en la que els valencians i les valencianes estem citats a commemorar la nostra història compartida i reivindicar el nostre futur com a poble. És molt més que un dia de festa, és el fita que ens agermana amb un sentiment d'identitat comuna i amb la força dels arrels profunds que ens uneixen a esta terra que ens dona la vida. Som una societat que històricament ha avançat amb esforç, honesta, que ha crescut amb el treball de la seua gent i s'ha format amb una cultura i una història pròpia. Al mateix temps, som una terra solidària i d'acollida, que s'ha enriquit amb el mestissatge dels nouvinguts i nouvingudes, i que no deixa ningú arrere, perquè València és una ciutat de ponts, no de murs. Som un poble creatiu, emprenedor i dinàmic, que s'esforça per superar-se dia a dia, amb voluntat d'avançar i d'innovar.

Al mateix temps, vivim desafiaments globals que ens obliguen a comprometre'ns i a actuar. L'emergència climàtica és una amenaça real. No podem, com a poble, arribar tard per a desenvolupar les transformacions necessàries i urgents per tal de protegir el planeta. Perquè l'estima per la nostra terra s'ha de demostrar defenent el nostre entorn i la nostra singularitat paisatgística. València és mar, riu, l'Albufera, l'horta.

Per això, este Nou d'Octubre també és una jornada per a reivindicar la sostenibilitat i la defensa de la nostra biodiversitat. Una defensa que ha d'equilibrar les aspiracions per tindre les millors infraestructures i comunicacions per a la nostra ciutat, al mateix temps que protegim el nostre patrimoni mediambiental.

L'Ajuntament ha assumit que els reptes globals requereixen d'estratègies locals per tal d'avançar en la sostenibilitat econòmica, ambiental i social de València. Un model de ciutat que estem construint entre totes i tots. Un treball conjunt que ha valgut, per exemple, perquè València siga seu del Centre Mundial de l'Alimentació Sostenible i també Capital Mundial del Disseny amb la qual visibilitzarem noves fórmules per transformar les ciutats i millorar la vida de les persones i el planeta. Institucions, agents socials i ciutadania anem de la mà, units en la diversitat per assolir les adaptacions que requereixen els nous temps i per continuar defenent els interessos de la ciutat de València i de tot el poble valencià, de la nostra cultura i patrimoni, del nostre comerç, de la nostra agricultura, de la nostra indústria, del nostre medi ambient. Tot això amb un model igualitari, inclusiu i de sostenibilitat en el present i en el futur. Som i serem, perquè en este 9 d'Octubre ens retrobem als carrers i places per celebrar la nostra realitat com a poble i, al mateix temps, per a reivindicar les nostres aspiracions en el marc de l'autogovern. Hui reivindiquem el respecte a la nostra cultura i a la nostra història, i també el potencial de la nostra societat, que s'ha de traduir urgentment en un finançament adequat per millorar els servicis socials públics, així com impulsar les infraestructures necessàries que dinamitzen la nostra economia, la potencien i vertebren el nostre territori.

Una voluntat d'avançar que només té sentit posant en el centre de les polítiques públiques a les persones. Este és el repte a assolir davant l'emergència social. Una ciutat equitativa, inclusiva i diversa que treballa per la igualtat d'oportunitats, l'accessibilitat universal i per garantir els drets fonamentals a totes les persones. Una ciutat que escolta els seus veïns i veïnes, que s'enriqueix amb la pluralitat d'opinions i progressa amb el diàleg imprescindible per arribar a consensos i assegurar la convivència. Estimem la nostra terra i estimem la nostra gent. Este Nou d'Octubre tornem a omplir places i carrers per celebrar que som poble. Visca València i bon Nou d'Octubre!